Que ens enviïn la compra a casa, rebre o enviar una comanda... Totes són accions quotidianes en què la logística hi juga un paper fonamental. El sector, que durant molts anys ha patit certa invisibilitat, està en auge i es considera clau i de primera necessitat per a l’economia. Tot això s’ha vist reforçat en els últims anys davant el creixement de l’‘e-commerce’ i, també, per la irrupció de la pandèmia de la covid-19 fa dos anys.

Després de dos anys d’absència, a causa de la situació sanitària, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona tornarà a celebrar una nova edició del Saló Internacional de la Logística (SIL) entre el 31 de maig i el 2 de juny al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona. Aquest esdeveniment és la principal trobada del sector logístic del sud d’Europa i el Mediterrani en què es troba representada tota la cadena logística: transport, logística, distribució, intralogística, emmagatzematge, ‘supply chain’ i noves tecnologies. «Des del Consorci de la Zona Franca continuem apostant per la logística amb l’organització de l’única fira que, des de 1998, aplega tota la ‘supply chain’ i s’ha consolidat com a referent del sector», explica Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca. Mostra de la seva rellevància van ser els resultats de l’últim Saló Internacional de la Logística, celebrat el 2019, i que va convertir Barcelona en la capital mundial de la logística i el comerç internacional, fomentant els negocis, el ‘networkings’ i el coneixement logístic. En la seva faceta més internacional, la MedaLogistics Week d’aquesta edició celebrarà la primera Trobada de la Logística de l’Àfrica i la primera Cimera de Zones Econòmiques Especials del Mediterrani i l’Àfrica. Els pròxims anys del sector logístic Els pròxims anys del sector logísticSIL Barcelona 2022 ha elaborat el XII Baròmetre Cercle Logístic 2022 en el qual s’analitza l’estat actual del sector de la logística, i que ha comptat amb la col·laboració de 1.032 directors de logística o ‘supply chain’ espanyols de diferents sectors de la indústria. Aquest estudi ha mostrat algunes dades rellevants: Augmenta la visibilitat: Segons les dades recollides pel baròmetre, entre les principals causes de l’augment de la visibilitat de la logística han sigut la pandèmia (46,3%), el creixement de l’‘e-commerce’ (41,6%) o la crisi del subministrament dels microxips (10,4%).

Els ODS importen: Dues de cada tres empreses estan implicades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El 72,3% de les empreses industrials espanyoles manifesten un compromís clar.

Més inversions en els pròxims cinc anys: L’adaptació a la indústria 4.0 generarà més inversions en els pròxims cinc anys, segons les dades recollides en l’estudi. Aquesta voluntat d’inversió augmenta, sobretot, quan puja el rang de capacitat. L’automatització de les operacions (32,1%), la col·laboració en matèria de transport (26,4%) i l’intercanvi d’informació estandarditzada (24,1%) són els aspectes considerats com a més importants en la logística del futur. ‘Networking’, coneixement i innovació i ODS ‘Networking’, coneixement i innovació i ODSUn dels principals èxits del SIL 2022 són les sinergies que es generen entre els principals actors del sector. Per aquest motiu, en aquesta 22a edició del Saló Internacional de la Logística de Barcelona s’ha impulsat la presència de noves tecnologies per impulsar el ‘networking’. Un exemple serà l’aplicació que transmetrà dades entre expositors i visitants, escanejant els corresponents codis QR. A més, el Cercle Networking es dividirà en Cercle Logístic, Cercle Retailer i Cercle Star-ups. El SIL 2022 també comptarà amb la tercera edició de l’Empresa Emergent Innovation Hub, la primera acceleradora firal del sector logístic amb un premi a la millor innovació nascuda de la fira. «La innovació tindrà un component més important que mai. En els dos últims anys, la logística ha adquirit més pes en l’economia global i en aquesta primera edició després de la pandèmia volem reforçar el nostre paper com a pont internacional de negocis entre Europa, Amèrica Llatina i els països del Mediterrani», explica la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué. El CZFB treballa des de l’any 2019 amb uns compromisos ferms respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el SIL 2022 també reforçarà els seus compromisos. A més d’estar representats en el ‘congress’, s’han utilitzat materials sostenibles per a la construcció d’estands i hi haurà premi per a l’empresa amb les millors pràctiques sostenibles i a l’empresa carregadora amb millors pràctiques. Logística i ‘e-commerce’: Eixos del SIL eDelivery Barcelona Congress Logística i ‘e-commerce’: Eixos del SIL eDelivery Barcelona CongressLa logística i l’‘e-commerce’ com a motors de l’economia seran l’eix central de la nova edició del SIL eDelivery Barcelona Congress, celebrat en el marc del SIL 2022. El congrés comptarà amb la participació de més de 300 experts internacionals que debatran sobre transformació empresarial, nous models de negoci, cadenes de subministrament globals, ‘e-commerce & Delivery’, innovació, resiliència, sostenibilitat i tecnologia. «En aquesta edició, emmarcada en un context socioeconòmic i sanitari sense precedents, volem posar el focus en la logística i l’‘e-commerce’ com a peces clau de l’economia, des de les tres principals macrotendències econòmiques: la innovació, la sostenibilitat i el talent», explica Navarro. ¿Què es debatrà? Business Transformation: CEOs i altres actors rellevants de la indústria, el ‘retail’ i la logística parlaran de les tendències macroeconòmiques, reflexionant sobre els nous reptes globals comercials, els nous models de negoci i la transformació cultural a què s’enfrontaran les empreses després de la covid-19.

Industry & Logistics: Professionals dels dos sectors parlaran sobre les ruptures de la cadena de subministrament, la resiliència, les tendències en matèria de sostenibilitat, el talent digital i els reptes de la indústria 4.0 i la digitalització.

eDelivery: Experts en ‘e-commerce’, tecnologia, ‘màrqueting’, logística, empreses emergents, administracions i inversors, entre d’altres, abordaran els reptes de l’‘eDelivery’ com el màrqueting, la innovació en omnicanalidad, l’excel·lència en el ‘delivery’, el ‘fulfillment’, l’obsessió per al client, les dades i els ‘insights’. Altres dels temes que es tractaran en aquestes sessions seran el canvi generacional, tecnològic i el clientcentrisme en les empreses, la revolució de l’economia per a un ‘e-commerce’ més sostenible, així com el B2B i les plataformes com a model de negoci.

Global Logistics: En aquest àmbit, els grans protagonistes seran la digitalització del sector postal, el ‘networking’ i el talent, la sostenibilitat i la transformació digital com a element de recuperació a Europa. Per obtenir més informació sobre el Saló Internacional de la Logística de Barcelona, es pot consultar la seva pàgina web.