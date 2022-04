Encara no s’han convocat formalment les eleccions –això succeirà a mitjans de maig–, però en el Cercle d’Economia es viu clima preelectoral. Per primera vegada en els seus més de 60 anys d’història s’enfrontaran a les urnes dues candidatures, en comptes d’una de sola de consens, com era tradicional. L’empresària Rosa Cañadas, presidenta de la fundació Tanja i de Trea Capital Partners i que va formar part de les juntes del Cercle amb Antón Costas, Josep Piqué i Salvador Alemany com a presidents, es mesurarà amb Jaume Guardiola, exconseller delegat del Banc Sabadell i president del patronat d’Esade membre de la junta directiva actual.

Cañadas s’ha presentat aquest dilluns com a candidata durant un dinar organitzat per l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, presidida per Carles Vilarrubí. Durant un col·loqui amb els assistents, entre els quals estaven l’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, que treballa en la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona o la candidata al mateix lloc per Junts, Elsa Artadi, Cañadas va apostar per «renovar sense trencar» el llegat del Cercle. I va defensar incorporar joves, fins i tot per sota dels 30 anys.

Segons el parer d’aquesta directiva, l’entitat «ha de tenir veu a Europa» i ser «la veu del Mediterrani». A través de la seva fundació, aquesta doctora en tècniques i mercats financers i llicenciada en Econòmiques per l’Escola Superior de Comerç de París, treballa per donar a conèixer les oportunitats al continent africà, i especialment al nord de l’Àfrica. Cañadas considera que el Cercle ha perdut «una mica de la seva brillantor i essència» i que es necessari «renovar-lo per preservar-lo».

Al seu torn pensa que l’entitat requereix recuperar espais per a la «reflexió i pensament». Davant l’altre candidat a qui titlla de «continuista», ofereix reforçar aquests aspectes que considera una mica perduts i ofereix «transversalitat» en la junta directiva que encara no ha donat a conèixer. Segons la seva opinió, el Cercle requereix incorporar veus joves sense abandonar el talent sènior i ser «més valent per pronunciar-se sobre els temes i a temps».

Cañadas opina que en els últims temps, el Cercle ha cedit terreny com a veu de la societat civil davant entitats com Foment del Treball, que ha jugat una bona part d’aquest paper des que la presideix Josep Sánchez Llibre.