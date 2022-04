Schneider Electric ha triat Barcelona per situar el seu nou Hub Digital internacional. L’objectiu és fer que Barcelona sigui la seu del centre innovació tecnològica, on experts reconeguts de diferents àmbits han de liderar transformacions digitals per a tota la companyia a nivell global. La ubicació d’aquest centre digital, en principi, serà la seu de Schneider Electric a Barcelona, al 22@ i donarà ocupació a uns 200 professionals altament especialitzats. Aquesta multinacional està especialitzada en la integració de tecnologies energètiques, connexió d’instal·lacions industrials a xarxes, desenvolupament de ‘software’ i serveis de monitoratge industrial i d’infraestructures.

El ‘hub’ suposarà la contractació de més de 200 professionals durant aquest primer any, xifra que l’empresa preveu ampliar en els pròxims anys. El centre tecnològic comptarà amb experts en els camps de ciberseguretat, analítica avançada, intel·ligència artificial, cloudificació i integració de plataformes, entre d’altres, i donarà suport a tota la companyia.

Des de Barcelona, el Hub Digital liderarà importants projectes de transformació digital amb un enfocament global, com l’impuls de l’eCommerce, la migració al núvol, el desenvolupament de sistemes ERP i la gestió, anàlisi i integració de les dades i l’IA, a més de solucions per a clients i socis basades en aquests projectes.

«El Hub Digital de Schneider Electric a Barcelona està cridat a convertir-se en un referent per a tot l’ecosistema. Ens permetrà avançar encara més ràpid en la nostra pròpia digitalització, però també a ajudar en la transformació digital de les companyies amb què treballem», va comentar Josu Ugarte, president de Schneider Electric Zona Ibérica mitjançant un comunicat. La multinacional és un exemple en la migració de la indústria a la tecnologia digital interconnectada, tot això amb plataformes obertes a altres solucions.

Schneider Electric a Espanya compta amb més de 4.000 empleats i per a aquesta nova infraestructura té previst contractar unes 200 persones al llarg d’aquest 2022, amb perfils professionals d’alt nivell i internacional. L’empresa adverteix que requerirà experts d’Infraestructura IT, aplicacions, Data Analytics, CRM, Ciberseguretat i Xarxes, entre altres àmbits. Aquests s’uniran als més de 3.100 professionals especialitzats en aquests àmbits que ja treballen per a Schneider Digital, distribuïts en 64 països arreu del món.

«Barcelona ja s’havia convertit de manera natural en un dels centres neuràlgics dels nostres equips digitals. És una ciutat que atrau el talent i moltíssimes persones dels nostres equips digitals estaven ja fixant aquí la seva residència de manera natural i reclutant talent local i internacional. En els últims cinc anys, a Iberia, hem duplicat aquest tipus de perfils fins a superar els 300, amb més de 150 noves incorporacions atretes per la capacitat d’innovació de la companyia, pel mateix ecosistema intern de talent i aprenentatge, però també, i és una cosa que ha sortit de manera reiterada en les entrevistes, per saber que els seus desenvolupaments contribueixen a crear solucions que impacten de manera positiva en la sostenibilitat del planeta», ha explicat José Luis Cabezas, vicepresident de recursos humans de Schneider Electric Zona Ibérica.

Migració a la web

Per augmentar la seva resiliència i agilitat operacional, Schneider Electric pilotarà des de Barcelona la cloudificació de la companyia a nivell global. «Aquest projecte és clau tant per a nosaltres com per als nostres ‘partners’ i clients que estiguin abordant processos de transformació digital i necessiten disposar d’una infraestructura que els aporti la flexibilitat, l’agilitat i l’escalabilitat necessàries per créixer, al mateix temps que controlen els costos», apunta Laura Sancho, Head of IT Iberia & Project Management Officer Leader de Schneider Electric.

Ciberseguretat

El Hub funcionarà també com a àrea d’experimentació i innovació en ciberseguretat, amb un grup d’analistes de seguretat sempre estudiant nous paradigmes al món cibernètic per implementar mètodes de detecció innovadors. L’empresa compta, a més, amb un ampli programa de formació sobre les noves tecnologies, les tendències en ciberdefensa i la normativa de privacitat.