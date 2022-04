Un estudi de l’associació espanyola de distribuïdors Aecoc ha situat el supermercat Sunka de Lleida, pertanyent a la cadena Plusfrec, entre les seixanta botigues d’alimentació més innovadores del món el 2022. Es tracta d’un establiment inicialment dissenyat i ara renovat per l’empresa igualadina Evvo Retail, especialitzada en la recerca de nous formats comercials, principalment en el sector de la distribució i l’alimentació. En l’informe, Aecoc situa el Sunka lleidatà entre les disset botigues experiencials més destacades del planeta, en una llista on figuren establiments del Regne Unit, Finlàndia, Suïssa, Estats Units, Austràlia, Xina, Mèxic i Brasil, entre d’altres.

Evvo Retail, liderada per Pep Valls i fundada el 1990 a la capital igualadina, va fer el primer disseny per al supermercat lleidatà el 2001. Vint anys després, ha reorientat l’espai i l’ha ampliat (fins als 2.000 metres quadrats, el doble dels que ocupava inicialment) amb la vista posada en el consum del futur i en les noves tendències i tecnologies del sector. El resultat, explica l’empresa d’Igualada, «és una proposta basada en diferents càpsules que estan enfocades a noves famílies de productes», com els racons gurment i del pernil, productes a granel eco, el taller de la fruita i un espai Eco-bio, entre d’altres. El súper també disposa d’un espai per a tallers i showcookings.

Al projecte, en què la igualadina diu haver invertit dos anys, es van incorporar influències d’establiments capdavanters d’arreu d’Europa (la conca del Rhur, Florència, París, Kiev, Colònia) i s’hi van afegir referències al patrimoni lleidatà. «Sunka vol ser un homenatge a les terres lleidatanes, de manera que tot l’espai és ple de records i referències al territori». A més, l’establiment «se suma a la preocupació per la qualitat del conreu dels productes que consumim, així com en la utilització d’energies renovables i l’eficiència energètica».

Sunka (el nom és una expressió oriental que refereix al gaudi del temps lliure, apunta Pep Valls) és un projecte experimental de la cadena lleidatana Plusfresc, del qual s’obtenen pautes per al redisseny de les vuitantena d’establiments que el grup té al conjunt de Catalunya. Ara el Sunka lleidatà és una «botiga mercat», que pretén esdevenir una experiència de compra per al client.

«Ens il·lusiona molt el reconeixement d’Aecoc», diu Pep Valls, que destaca que en el llistat dels seixanta establiments de l’associació només figuren tres altres projectes a l’Estat: dos d’Alcampo i un de Dia.

Valls explica que properament Plusfresc obrirà una botiga a Barcelona que incorporarà algunes de les novetats dissenyades per a Sunka. En el futur s’introduiran elements de Sunka en les noves actualitzacions de la cadena de supermercats lleidatana.