BBVA Research ha retallat dos punts la previsió de creixement del PIB de Catalunya pel 2022. Segons un informe difós ahir, el producte interior brut avançarà un 3,5%, el que suposa una retallada de 2,2 punts en comparació amb les previsions fetes al gener, abans de l’esclat de la guerra a Ucraïna. El retrocés de Catalunya va en la línia del que presenten la resta de territoris de l’Estat. De fet, les previsions de creixement estan una mica per sobre de la mitjana espanyola, fixada en un 3,3%. Segons l’anàlisi, les zones industrialitzades patiran més les conseqüències de la guerra per l’encariment de l’energia i els problemes de subministrament. Per contra, les més turístiques resistiran millor els efectes del conflicte. «Encara que l’efecte directe de la caiguda de la demanda a les economies de Rússia i Ucraïna és limitat, el major impacte serà per l’increment del preu del petroli», avisa l’entitat en el seu nou informe trimestral.