«Es necessita una aldea per criar un nen». La directora del màster de sostenibilitat d’Eada Business School, Federica Massa, recorre a un proverbi per sintetitzar la meta de la iniciativa Barcelona+B. «Dins d’una comunitat hi ha actors diversos i la idea és que cadascú aporti amb el que pugui», s’explica l’acadèmica, que aclareix que, en aquest cas, l’objectiu és convertir Barcelona en el referent global de la sostenibilitat a través de l’empresa.

L’escola de negocis és una de les potes d’una aliança presentada oficialment aquest dimarts per aconseguir aquest objectiu. La filial espanyola de B Lab, l’organització impulsora de la certificació B Corp (un segell global que identifica les empreses inclusives i sostenibles), l’Ajuntament de Barcelona, Eada Business School i la farmacèutica Ferrer han incorporat Barcelona a la xarxa de ciutats +B, una iniciativa publicoprivada que té com a propòsit projectar el municipi com a referent del canvi i la transformació empresarial. Així ho han afirmat el president de B Lab Spain, Raimon Puigjaner, i la directora de Barcelona+B, Elena Damiá, que han enumerat en la presentació els quatre grans objectius de l’aliança: impulsar la transformació empresarial, crear una xarxa d’actors activa i compromesa, teixir aliances «fructíferes i robustes» dins d’aquesta xarxa per actuar des d’ara mateix, i integrar en el context local de Barcelona els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. «Fem una crida perquè empresaris i empresàries, emprenedors i emprenedores, agents d’inversió d’impacte, agents acadèmics, administració pública... que tots participeu en Barcelona+B i que feu extensiva aquesta invitació als vostres cercles», ha demanat Puigjaner, que ha avançat, a més, que les línies d’actuació en què se centraran aquest any i el següent seran la sensibilització en empreses i institucions, l’aplicació dels estàndards de les B Corp perquè les organitzacions puguin mesurar la seva contribució als ODS i la creació d’oportunitats de col·laboració. «Entenem que aquest futur sostenible l’hem d’impulsar entre tots», ha coincidit el Comissionat per a l’Agenda 2030 de l’ajuntament, Miquel Rodríguez, en un acte que també ha comptat amb la participació de l’exassessora d’acords estratègics de l’ONU, Anette Richardson. Resiliència i recuperació Segons la investigació que ha posat sobre la taula Massa, està demostrat que aquest tipus de col·laboracions funcionen. «Les empreses amb consellers delegats molt gasius i amb sous molt alts no sobreviuen a les crisis», ha explicat la professora. Les companyies amb directius amb sous menors o que es comprometen a ajudar la cadena de subministrament, en canvi, solen ser més resilients i recuperar-se més ràpid de les crisis. «Quan un té un objectiu que va molt més enllà de guanyar diners dins d’una companyia, les coses comencen a canviar», ha assegurat el conseller delegat de Ferrer, Mario Rovirosa. Aquest directiu s’ha mostrat convençut que el veritable canvi social vindrà quan les companyies superin la lògica friedmeniana que l’únic objectiu d’una empresa és guanyar diners. «O comencem avui o serem la banda del Titanic, que toca mentre el bàndol s’enfonsa», ha conclòs Rovirosa.