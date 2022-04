El nombre de pernoctacions hoteleres a Catalunya al març es va situar en els 2,48 milions, xifra que representa un descens del 22,4% en relació al mateix mes del 2019, any anterior a la pandèmia, segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquesta manera, Catalunya ha recuperat el 77,6% de les pernoctacions de turistes del mateix mes del 2019. En canvi, si es compara amb el març del 2021, l’increment es va disparar un 350,4%, quan aleshores es van registrar 550.948 pernoctacions. Pel que fa el nombre de viatgers, es van superar el milió de viatgers (1.017.301), un 25,3% menys que el 2019, mentre que en relació al mateix mes del 2021, la xifra es va disparar un 243,2% anual. Del total de pernoctacions a Catalunya, 977.805 eren de residents a l’Estat, per sota al 1.070.819 del 2019, mentre que les dels residents estrangers es van situar en les 1.553.426, encara per sota les 2,1 milions d’abans de la pandèmia.