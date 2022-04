CCOO i UGT apleguen 200 delegats a Manresa en la presentació del 1r de Maig

Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, han presidit aquest dimarts al matí la presentació a Manresa dels actes del Primer de Maig, que enguany arriba amb el lema "Apujar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats". Uns dos-cents delegats s'han aplegat a la sala d'actes de la FUB per escoltar els dos dirigents sindicals, que han convidat els afiliats i la societat en general a participar de les manifestacions de la festa del treball. Una jornada que, un any més, no tindrà cap acte organitzat per les dues gran centrals sindicals. L'última manifestació organitzada a la capital del Bages per CCOO i UGT amb motiu del Primer de Maig va tenir lloc l'any 2009, i va aplegar poc més de 200 persones, una xifra de participació que va decebre les expectatives. Des d'aleshores, els dos sindicats no han pres part en cap mobilització al Bages per a aquesta diada, que sí ha tingut manifestacions organitzades per sindicats i formacions de l'esquerra independentista i antisistema. Enguany, CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central organitza una manifestació a Terrassa, mentre que la territorial d'UGT convoca els seus afiliats a l'acte central de Barcelona.

En la presentació d'aquest matí, Ros i Pacheco han recordat els principals punts que recull el manifest preparat per a l'ocasió, que expressa la solidaritat amb el poble ucraïnès i "el poble rus que no vol la guerra". També mostra el rebuig al "gir històric" del Govern espanyol respecte del Sàhara Occidental. En matèria laboral, els dos sindicats celebren la modificació de la reofrma laboral i els acords que han regulat els ERTO durant la pandèmia, "un escut social que ha permès salvar l'ocupació de milions de persones treballadores". Segons els sindicats, les modificacions introduïdes en la reforma laboral "contribuiran a superar la inestabilitat, la precarietat i l'excessiu ajust extern", a més de contribuir a "aprofundir en els mecanismes d'ajustament intern a les empreses". CCOO i UGT també reclamen al Govern de l'Estat mesures per "alleugerir les conseqüències més negatives de la pujada de preus, sobretot sobre els sectors vulnerables de la població". Els sindicats també reclamen una puja dels salaris per garantir el poder adquisitiu de les llars. CCOO i UGT també recorden que el 23,6% de la població a Catalunya està en situació de pobresa o exclusió social i exigeix mesures al Govern de la Generalitat per pal·liar aquestes situacions.