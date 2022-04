CCOO i la UGT de Catalunya tornaran a celebrar aquest any un Primer de Maig «normal» amb la millora de la pandèmia, en el qual reivindicaran la necessitat de pujar els salaris i contenir l’alça dels preus, ja que, de no ser així, la conflictivitat laboral seguirà creixent.

«La solució: pujar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats» és el lema d’aquest any del Dia Internacional del Treball, que ahir van presentar els secretaris generals de CCOO i la UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament. Els sindicats tornaran a recuperar aquest any les tradicionals mobilitzacions amb motiu del Primer de Maig que, en els últims anys, s’han vist afectades per la pandèmia i, així, la Via Laietana de Barcelona serà de nou l’escenari d’aquesta manifestació. Malgrat que els líders sindicals celebren que avui «tenim millors drets», com la caiguda de la contractació temporal, assenyalen que cal tornar al carrer perquè les milloren continuïn.