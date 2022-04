Els governs d’Espanya i Portugal han arribat a un «acord polític» amb la Comissió Europea sobre la proposta per topar el preu del gas i reduir així el preu de la factura de la llum. La vicepresidenta tercera Teresa Ribera i el seu homòleg portuguès, José Duarte Cordeiro, han anunciat a Brussel·les el pacte després de reunir-se amb la vicepresidenta i responsable de Competència de l’Executiu comunitari, Margrethe Vestager. El compromís, segons ha explicat Ribera, materialitzarà l’acord polític tancat en la cimera europea del 25 de març.

El compromís, ha explicat Ribera, materialitza i desenvolupa el pacte polític que van tancar els presidents Pedro Sánchez i António Costa durant el Consell Europeu celebrat a finals de març a Brussel·les, en què va sorgir el compromís a aplicar una «excepció ibèrica» per respondre a les limitades interconnexions elèctriques amb la resta del continent europeu i el fet que la Península continua sent una illa energètica.

Segons han explicat Ribera i Duarte, el mecanisme s’activarà en els primers mesos amb una mitjana de 40 euros/MW h, per sobre dels 30 euros que havien sol·licitat els dos governs, i se situarà durant el període de vigència en una mitjana de 50 euros, en front dels 90 euros actuals.

«Hem arribat a un acord polític amb la Comissió Europea», ha assenyalat Ribera en roda de premsa després de la reunió en la qual ha apuntat que en els pròxims dies es completarà el procediment per «tenir el suport de la Comissió» per «implementar-lo immediatament».

Ribera ha viatjat a Brussel·les per mantenir una reunió amb la comissària europea de Competència, Margrethe Vestager, per abordar la proposta presentada per Espanya i Portugal per limitar a 30 euros per megawatt hora (MW h) el preu màxim del gas natural per a la generació d’electricitat –els cicles combinats i els de cogeneració–, amb l’objectiu d’abaratir així la factura de la llum.

La vicepresidenta tercera ha acudit a aquesta cita amb Vestager juntament amb el ministre de Medi Ambient i Acció Climàtica de Portugal, José Duarte Cordeiro.