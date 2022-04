El consell d’administració de Twitter va decidir ahir finalment acceptar l’oferta inicial de compra de la companyia presentada per Elon Musk per un total de 43.394 milions de dòlars (40.495 milions d’euros), segons va informar en un comunicat.

«El consell de Twitter va dur a terme un procés ampli i detallat per valorar la proposta d’Elon amb un focus deliberat en el valor, la certitud i el finançament. La transacció proposada aconseguirà una prima substancial i creiem que és el millor camí per als accionistes de Twitter», va subratllar el president independent del consell, Bret Taylor. L’operació havia estat avançada ahir per diversos mitjans nord-americans, que indicaven que l’anunci final és publicaria durant el dia.

La transacció està subjecta al fet que els accionistes de Twitter donin el seu vistiplau en una votació que es farà a la junta d’accionistes. El consell espera que l’operació és tanqui aquest 2022.