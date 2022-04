Iberdrola va guanyar en el primer trimestre 1.058,3 milions d’euros, un 3% més que en el mateix període del 2021, gràcies al creixement dels negocis internacionals, que van compensar el mal resultat d’Espanya, el benefici de la qual va caure un 29% (fins als 337 milions d’euros, menys d’un terç del total del grup) pels «alts preus de l’energia no traspassats als seus clients amb contractes fixos acordats prèviament», segons defensa l’elèctrica en la presentació dels seus resultats.

La companyia assegura que el 80% de l’energia venuda als clients de mercat lliure d’Iberdrola està a preus que se situen entre la meitat i un terç inferior als preus de la tarifa regulada (preu voluntari per al petit consumidor) i ha demanat «diàleg» a les administracions. «L’actual crisi en el mercat energètic demostra la necessitat d’accelerar la transició energètica per arribar a l’autonomia energètica a Europa i descarbonitzar la nostra economia. Per a això, es necessiten solucions basades en el marc europeu i en un diàleg continu entre els agents i les administracions», ha assegurat el president de l’elèctrica, Ignacio Galán.

Aquest advers resultat a Espanya va ser compensat amb el creixement en els negocis als Estats Units i el Brasil –un 33% Avangrid i un 20% Neoenergia– i de fet, segons l’empresa, aquesta bona evolució dels negocis internacionals li permet mantenir les seves previsions per al 2022: un benefici net d’entre 4.000 i 4.200 milions d’euros i un sòl del dividend de 0,44 euros per acció «malgrat la incertesa regulatòria a Espanya».

En concret, «els més de 3.800 megawatts de capacitat instal·lada addicional prevista per a aquest any i els 4.000 milions d’euros d’inversió a les xarxes que contribuiran al resultat d’aquest exercici; el creixement addicional dels Estats Units i el Brasil per les inversions; el positiu impacte de les divises i la millora dels marges del negoci minorista al Regne Unit» són els factors que justifiquen, segons la companyia, aquestes previsions anuals.

El benefici brut d’explotació (Ebitda) ha augmentat un 5% en el primer trimestre del 2022, fins als 2.951 milions d’euros gràcies al bon comportament dels Estats Units, el Brasil i l’àrea internacional. Per negocis, l’àrea de xarxes creix un 20% en aquest període, fins als 1.587 milions d’euros, mentre que el negoci de producció d’energia i clients cau un 6,8%, fins als 1.360 milions d’euros, afectat principalment pels alts preus de l’energia, la baixa producció renovable i la parada no programada de la planta nuclear de Cofrentes –ja solucionada–, que van forçar la compra d’energia al mercat de gairebé 4,5 terawatts-hora (TWh).

La companyia ha destinat més de 2.100 milions d’euros d’inversió en el primer trimestre (gairebé 10.000 milions en els últims 12 mesos), un 80% de la inversió s’ha dirigit a mercats internacionals, destacant els Estats Units (32%), el Brasil (18%), el Regne Unit (15%) i altres àrees geogràfiques internacionals (14%). Més de 1.121 milions d’euros de les inversions es van dirigir renovables en el primer trimestre del 2022. Aquest impuls inversor ha permès que el grup instal·li 3.500 nous megawatts (MW) renovables en els últims 12 mesos –1.218 de fotovoltaics, 1.136 MW eòlics terrestres, 998 d’hidroelèctrics i 111 MW de bateries– i aconseguir els 38.300 MW de capacitat renovable a tot el món. En l’actualitat la companyia compta amb 7.500 megawatts en construcció i una cartera de projectes que ascendeix a 90.000 megawatts.