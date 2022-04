Més d’un milió de catalans viuen en situacions d’exclusió residencial -al carrer, en una barraca o en una nau industrial- o són a punt de ser desnonats, segons dades de les entitats socials, una xifra que queda molt lluny dels 59.000 que ha admès la Generalitat recentment. Així ho van afirmar ahir els responsables de l’associació ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), durant la presentació de l’informe INSOCAT 14, sobre la problemàtica de l’habitatge a Catalunya.

A través de vivències de persones que pateixen o han patit de primera mà la inestabilitat habitacional, de l’opinió experts i del coneixement de 33 entitats socials, l’informe elaborat per l’Observatori de la Realitat Social de Càrites Diocesana de Barcelona, denuncia que tenir fills o ser una família gitana o d’origen emigrant suposa que no es pugui ni tan sols rellogar una habitació a Catalunya. La principal conclusió de l’informe és que l’habitatge, malgrat ser un dret bàsic, «s’ha convertit avui dia en un problema estructural i en un dels principals generadors d’exclusió social a Catalunya». En l’estudi s’estima que 915.000 persones viuen en un habitatge insegur i 1,3 milions en un habitatge inadequat, unes xifres que no es poden sumar, ja que algunes persones travessen les dues situacions. La conclusió és que més d’un milió de persones a Catalunya viu actualment en una situació d’exclusió residencial, a la vora de patir un desnonament o en llocs insalubres. El Departament de Drets Socials va admetre al març passat que, segons les dades que disposen els serveis socials, són 59.000 les persones que viuen en un lloc insegur i va prometre 98 milions d’euros per facilitar un sostre digne a persones sense llar en el període 2022-2025.

Segons els experts consultats per l’INSOCAT 14, el 80% de l’acció social de les entitats té a veure amb problemàtiques d’habitatge, i el tercer sector «no disposa de recursos per fer front a la situació o els que té són inadequats».