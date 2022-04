El president del govern central, Pedro Sánchez, clausurarà el 6 de maig la Reunió del Cercle d’Economia, cita que inaugurarà dos dies abans el president català, Pere Aragonès, i que reunirà representants de les principals empreses espanyoles, entre ells el líder de la CEOE, Antonio Garamendi. La situació geopolítica europea, marcada per la invasió russa d’Ucraïna, centrarà les jornades d’aquest any, que se celebraran del 4 al 6 de maig a l’hotel W de Barcelona sota el lema «El moment d’Europa. Esperança política, autonomia estratègica». En la trobada participaran diversos ministres, com Nadia Calviño i José Manuel Albares, així com representants de les principals empreses energètiques d’Espanya, com José Bogas (Endesa), Josu Jon Imaz (Repsol) i Antonio Llardén (Enagas), i Alberto Núñez Feijóo (que farà la seva primera intervenció a Catalunya com a nou president del PP), entre d’altres.