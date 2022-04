La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) ha organitzat tres tallers per introduir la innovació a les empreses de la comarca perquè siguin «més fortes, resilients i competitives, i així garantir la seva continuïtat», afirma la patronal.

Sota el títol «Tallers d’innovació pràctica a l’empresa», l’expert en innovació i estratègia empresarial Alfons Cornella oferirà tot un seguit d’eines pràctiques «per entendre com es pot començar a innovar assimilant els punts crítics del procés d’innovació».

Així, els responsables de la UEA expliquen que «aquests tallers pretenen ser una drecera per entendre la innovació de manera pràctica, a partir d’experiències reals d’empreses que apliquen models d’innovació en el seu dia a dia, i també, en desenes de projectes».

La patronal anoienca organitza tres tallers en diferents dates i en diversos punts de la comarca. Així, el primer tindrà lloc el divendres 6 de maig a Igualada; el segon el dijous 26 de maig al CTC de Masquefa per a les empreses de l’Anoia sud; i el tercer, per a les empreses de l’Alta Anoia, el divendres 10 de juny, a la Sala Felip de Calaf.

Els tallers, adreçats a tot tipus d’empresa, seran a càrrec d’Alfons Cornella, consultor d’empreses, i que ha dirigit més de 120 projectes d’innovació en tot tipus d’organitzacions, especialment, en el sector privat. També ha fundat d’Infonomia i l’Institute of Next. Per a més informació sobre les inscripcions, al web de la UEA: www.uea.cat, al telèfon 93 805 22 92 i a l’enllaç directe https:// cutt.ly/JGhENaF.