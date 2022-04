Catalunya va registrar 6.075 hipoteques sobre habitatges al febrer, el 18,8% més que el mateix mes de l’any passat i el 4,1% més respecte al gener. Segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Catalunya va ser la tercera comunitat que més hipoteques va notificar el segon mes de l’any, només per darrere d’Andalusia (6.961) i Madrid (6.464). Pel que fa al capital prestat, a Catalunya es van concedir 999,8 milions d’euros per adquirir habitatges, el 24,4% més en termes interanuals i un 4,9% més en termes intermensuals. Quant a l’import mitjà, aquest es va situar en els 164.587 euros, per sobre la mitjana de l’Estat (141.752 euros). Per demarcacions, Barcelona es manté com el territori on més hipoteques es registren de Catalunya, gairebé tres de cada quatre operacions. El febrer, les comarques centrals i metropolitanes van sumar 4.370 préstecs hipotecaris, el 19,9% més que l’any passat.