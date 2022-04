La Fira de l'Ocupació de Manresa arranca amb menys assistència que altres anys

El Museu de la Tècnica acull des d'aquest matí i fins les 5 de la tarda la cinquena edició de la Fira de l'Ocupació, un esdeveniment organitzat per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament i especialment adreçat als menors de 30 anys que pretén posar en contacte empreses i cercadors de feina. La fira ha arrancat amb menys moviment que en anteriors cites, potser per la proximitat a l'edició de l'any passat, que amb motiu de la pandèmia es va celebrar inusualment a començaments de desembre. Amb tot, a la fira s'apleguen una vintena d'empreses, una xifra similar a la d'altres convocatòries, que busquen candidats per cobrir places vacants.

Durant la inauguració oficial de l'esdeveniment, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat l'encert del trasllat de la fira, que inicialment se celebrava a l'Anònima, al Museu de la Tècnica, un espai "més gran, amb més recursos i més comoditat". Aloy recordava que el desembre van assistir unes 400 persones a la fira, una xifra que a la tarda se sabrà si enguany s'ha pogut igualar o superar. L'alcalde ha insistit que hi ha força sectors que busquen sense èxit candidats per incorporar a les empreses, cas de la restauració, el metall, la construcció o la salut. Per a Aloy, "cal reforçar les polítiques de formació professional" per satisfer l'encaix de l'oferta i la demanda. En aquest sentit, l'alcalde ha celebrat l'ampliació de places per a la FP que ha anunciat Educació.

La presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, per la seva banda, ha posat en valor el fet d'haver celebrat la fira en el marc de la Setmana de l'Ocupació, que enguany celebra la seva segona edició. "La fira cada anys millora i les empreses repeteixen", ha dit Gratacòs. En aquest sentit, la regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, ha recordat que a les activitats programades durant la setmana (cursos i tallers, organitzats al CIO i a les universitats) han participat de moment unes 200 persones.

Amb tot, hi havia entre els organitzadors més expectatives d'assistència, al menys fins al migdia. Per a aquesta edició, la fira s'ha donat a conèixer amb una cinquantena de tallers en cinc centres educatius de la capital del Bages, bàsicament, entre els cicles. Però al migdia encara no havia acte de presència cap dels grups educatius. La proximitat de l'anterior edició de la fira (encara dins el mateix curs escolar) pot haver minvat l'assistència d'aquests grups.

Amb tot, entre les empreses hi ha satisfacció per la seva participació a la fira, on acostumen a trobar candidats per cobrir vacants. És el cas de Grup Llobet, un asidu a l'esdeveniment. Alba Duarri i Raquel Ramos, del departament de Recursos Humans del grup, reconeixen que almenys "un parell" dels currículums lliurats aquest matí tenien força possibilitats d'acabar trobant un lloc a l'empresa. Llobet busca personal per a llocs de treball a Gironella, Balsareny o Navàs, i la falta de disponibilitat de vehicle de molts dels que han passat per la taula de Llobet (molta gent jove) dificulta l'encaix, explicaven Duarri i Ramos.

A Ausa, un altre fix de les convocatòries de la fira, lamentaven que al començament de l'esdeveniment no havien atès encara cap candidat. Amb tot, consideren "útil" la fira, ja que, a banda de pescar-hi talent potencial els departaments de Recursos Humans de les diferents empreses tenen l'oportunitat d'intercanviar sensacions. Ausa busca en aquesta fira poder cobrir "dos o tres" vacants d'operaris, expliquen els tècnics de selecció de personal de l'empresa Ester Gardella i Marc Bellet.

Qui s'estrena a la fira és Casa Mas, que està treballant en les obres de la nau sallentina on traslladarà la seva activitat previsiblement a finals d'any. L'empresa de Castellterçol contempla en principi arribar a Sallent amb les seves tres-centes persones ja en plantilla, però poden haver baixes d'última hora. A més, l'empresa preveu que amb l'increment de superfície (dels 6.700 metres quadrats actuals als 30.000 de Sallent) caldrà incorporar més treballadors. A la fira, el departament de Recursos Humans, representat per Judit Buendia, Coral Casallarch i Isabel Pérez, busca fins a una vintena de persones per a feines com manipuladors, xefs o tècnics en I+D o higiene. Al migdia ja havien recollit prop d'una vintena de currículums.