Les agències de viatges preveuen un retorn a la normalitat prepandèmica aquest estiu tot i els efectes de la guerra d’Ucraïna i l’escalada de la inflació. El sector, especialment afectat per la crisi sanitària. preveu una recuperació de l’ocupació. De fet, el 60% de les empreses agrupades per la patronal estatal Acave ja no tenen cap empleat acollit en ERTO i un 35% té previst ampliar la seva plantilla durant aquesta temporada. «Els conflictes i la inflació no estan ajudant a l’optimisme, però si estem parlant d’una recuperació», ha destacat aquest dimecres el president de l’entitat, Jordi Martí, abans d’apuntar que les xifres de negoci encara no han arribat a les del 2019. Segons una enquesta realitzada per Acave entre els seus associats, el 75% preveuen que aquest any sigui de «recuperació» després de dos anys de pandèmia, però només el 21% afirma que ja està en xifres de facturació similars a les que tenien abans.