El Bages va tancar el 2021 amb un total de 2.731 accidents laborals, el que suposa un creixement del 22,96% respecte de l’any anterior, marcat pel tancament econòmic motivat per la pandèmia. Amb tot, l’increment bagenc va estar per sobre de la mitjana catalana, que va ser del 21,03%, i va ser molt més elevat que en comarques de gran pes industrial i de major població com el Vallès Occidental (17,88%) o el Baix Llobregat (17,29%). Aquestes dades es desprenen de l’«Informe de sinistralitat 2021» elaborat per UGT i presentat públicament ahir, amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

Dels 2.731 accidents en jornada de treball al Bages, 2.1714 van ser lleus, 15 greus i 2 van ser mortals. L’increment més notable va ser en els accidents lleus, que van pujar el 23,03% respecte d’un any abans. En el llistat comarcal, l’Alt Urgell va ser el territori amb l’augment més elevat d’accidents de tot Catalunya, amb un increment del 53,15% respecte de l’any anterior. El Moianès també es va situar per sobre de la mitjana catalana, amb un augment del 34,29%. El Berguedà (17,41%) i l’Anoia (14,06%) van registrar menors increments que la mitjana nacional, mentre que al Solsonès (4,24% ) i la Cerdanya (3,49%) els augments van ser poc significatius. Segons les dades de la UGT, Catalunya va tancar l’any amb 90.961 accidents de treball amb baixa. Això suposa un increment del 21% interanuals però del 25% des del 2013. Pel que fa als accidents sense baixa, aquests es van situar en 93.458 el darrer exercici, un 9,2% més que l’any passat, mentre que els accidents ‘in itinere’ van incrementar-se un 20,4%, fins als 16.701. En total, l’any 2021 es van notificar 201.120 accidents laborals a Catalunya, un 15,2% més en comparació al 2020. Quant als accidents mortals, fins a 790 persones han perdut la vida en accidents de feina durant els últims anys a Catalunya. El sector on més van augmentar els accidents va ser el dels serveis, un fet que el sindicat atribueix a la reactivació després de la crisi de la covid-19. L’any 2021, el sector serveis va sumar 57.695 accidents laborals amb baixa, un 26,5% més que l’exercici anterior. El segon sector amb pitjor comportament va ser la construcció, amb un augment dels 10.566 del 2020 als 12.183 de l’any 2021 (+15,3%).