La lluita contra el canvi climàtic és una missió que implica tota la societat. Institucions, governs, empreses i, cadascuna de les persones que habiten el planeta, han d’aportar el seu gra de sorra per evitar un desastre ambiental que tindria conseqüències devastadores per a la vida.

Les últimes advertències de l’informe del Panel Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) són clares: s’ha d’arribar al pic d’emissions de CO<sub>2</sub> el 2025 i han de caure a la meitat abans del 2030. El compromís, doncs, ha de ser ferm per evitar una pujada de la temperatura global de 3,2 graus de mitjana.

El canvi de mentalitat en el si de les organitzacions és essencial i, cada vegada més, les empreses aposten per desenvolupar polítiques internes que ajuden a mitigar la seva empremta de carboni. És el cas de Mémora. Fa anys que l’empresa funerària millora els seus serveis, productes i procediments per fer-los més respectuosos amb el medi ambient i arribar a l’objectiu de neutralitzar la seva empremta de carboni a Catalunya.

«Estem profundament compromesos amb el nostre entorn i amb el medi ambient. Any rere any, augmentem la nostra tasca de sensibilització i conscienciació, a més de millorar el nostre compromís amb la sostenibilitat en el si dels serveis que oferim», asseguren des de Mémora.

Mémora va compensar el 100% de les seves emissions el 2021

La companyia va aconseguir compensar el 2021 el 100% de les emissions produïdes a Catalunya i a Barcelona. Una fita important, ja que aquesta compensació va ser molt superior a les emissions fetes durant l’any. A escala ibèrica (Espanya i Portugal), el grup va aconseguir compensar un 63%.

En aquest sentit, Mémora aposta per una activitat permanent de sensibilització dels seus equips a través de les eines que ofereix la comunicació, i desenvolupa accions com la substitució de les lluminàries per leds o l’aliança amb l’ONG Tree Nation, amb la qual contribueix en la reforestació en el marc del projecte ‘In arboriam’. En aquest cas, la companyia ha plantat durant el 2021 més de 16.000 arbres que, a més de la seva missió mediambiental, també té l’objectiu de convertir-se en un gran bosc en memòria dels morts.

En l’àmbit energètic, el 94% de l’energia consumida pel grup tenia el seu origen en fonts renovables durant l’any 2021.

Serveis i productes sostenibles

En el marc dels serveis i els productes oferts per Mémora, la sostenibilitat també hi juga un paper essencial. Juntament amb la Fundació Terra i la companyia asseguradora DKV-ERGO, es va desenvolupar la primera certificació europea en serveis funeraris ecològics. L’objectiu és la reducció de l’impacte del procés funerari en el medi ambient a través dels ecofunerals.

S’utilitzen tanatoris amb gestió ambiental, es potencia l’ús de flors de cultius ecològics, recordatoris fabricats en paper reciclat i el transport de difunts en vehicles combinats. Tot això redueix un 30% les emissions.

En el cas dels fèretres, el 72% dels produïts per Eurocoffin, la fàbrica de taüts de Mémora, són ecològics i es produeixen amb matèria primera procedent de tales controlades amb reforestació a posteriori. A més, tots els sudaris utilitzats als fèretres de Mémora són biodegradables i es descomponen amb microorganismes que es reincorporen en l’entorn amb un menor impacte ambiental.

El grup compta a Espanya amb 11 centres de referència en Gestió Ambiental acreditats per Aenor i reconeguts per l’ISO 14001, amb el qual s’han sistematitzat diferents aspectes per promoure la protecció del medi ambient i desenvolupar accions per prevenir la contaminació des d’un punt de vista socioeconòmic.