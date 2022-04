El Govern estima que Catalunya creixerà aquest any el 4,9%, per sobre del 4,3% al qual ha rebaixat l’Executiu central la seva previsió per a aquest any. El 2023, l’augment serà del 2,9%. La Conselleria d’Economia ha rebaixat les seves estimacions, que inicialment eren del 6,4%, com a conseqüència de la guerra a Ucraïna, una pertorbació de l’oferta a escala global i la consegüent afectació a l’evolució de l’activitat i els preus, segons un comunicat del Departament que dirigeix Jaume Giró.

En tot cas, l’Executiu català espera que l’any que ve, l’economia catalana arribi al nivell de producte interior brut (PIB) previ a la pandèmia, el 2019. Segons els seus càlculs, el valor del PIB aquest any serà de 266.838 milions d’euros, gairebé 23.000 milions més que el 2021. Economia considera que les seves noves previsions són «coherents amb unes perspectives globals de recuperació que també s’han revisat a la baixa», especialment a la zona de l’euro. Un dels factors determinants de la situació actual continua sent la incertesa, «amb riscos en l’activitat orientats a la baixa, que podrien atenuar-se a mesura que avanci l’any». Les dades per al present exercici recullen «l’impuls tant de la demanda interna com de l’externa, gràcies la recuperació del consum de les llars, la inversió i el turisme estranger», segons Economia. L’anàlisi de l’Executiu català destaca la «solidesa del mercat de treball», que permetrà reduir la taxa d’atur fins al 10,4% el 2022 i al 9,9% l’any que ve, el nivell més baix des del 2009.