El Parlament va aprovar ahir una moció de PSC-Units que insta el Govern a crear un «banc de terres» per impulsar l’acompanyament als joves que s’incorporen al sector agrari. El punt és fruit d’una esmena presentada per la CUP i va ser aprovat amb els vots de tots els grups menys Vox, Cs i PPC. La cambra catalana va demanar a l’executiu català que augmenti el parc d’habitatge disponible a l’entorn rural rehabilitant habitatges en desús i construint-ne de nous de titularitat pública amb els vots a favor de tots els grups excepte Cs i PPC, que s’hi han abstingut. El text aprovat reclama que les persones que es jubilin ofereixin un «relleu generacional» a través de la venda o lloguer de les finques, o del traspàs del coneixement. La moció reclama complir el que preveu la Llei dels espais agraris i iniciar els treballs per crear «l’instrument públic» per impulsar l’activitat productiva dels sòls agraris.