La taxa d’atur a Catalunya durant el primer trimestre va incrementar-se una dècima respecte a finals del 2021, i es va situar en el 10,23%, segons les dades publicades ahir de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Malgrat el repunt, es tracta de la segona taxa més baixa des del 2008 i es manté més de tres punts per sota la mitjana espanyola, amb una taxa d’atur del 13,65%. Catalunya va tancar el primer trimestre amb 394.200 desocupats, 1.200 menys respecte al darrer desembre i 105.500 menys en comparació a l’exercici anterior. Pel que fa a les dades d’ocupació, el país sumava més de 3,45 milions de persones ocupades el darrer dia de març, 40.900 menys que el darrer trimestre, però 83.400 més en termes interanuals.

En termes absoluts, Catalunya va ser la comunitat on més va caure l’ocupació el primer trimestre. Els altres territoris on més es va reduir el nombre de persones ocupades van ser Andalusia i les Canàries, amb 32.000 i 16.700 treballadors menys respecte a finals de 2021, respectivament. Amb tot, Catalunya es manté com una de les comunitats de l’Estat amb la taxa d’atur més baixa. El país ocupa la tercera posició d’aquesta llista, superada únicament pel País Basc (8,69%) i l’Aragó (10,14%).