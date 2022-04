La versió potser definitiva d’un projecte comercial iniciat el 1936 a la capital del Bages, La Creadora, obre portes avui. El local del passeig Pere III, a tocar de plaça Espanya, dobla la seva superfície i presenta un nou model de botiga de moda «experiencial», amb l’objectiu d’oferir el màxim confort als seus clients.

La nova Creadora passa dels 250 metres quadrats que tenia fins ara a més de 500, una superfície guanyada en sumar-hi el local que fins l’any passat ocupava la sabateria Del Paso. David Augé, el propietari del negoci, mostrava ahir amb molta satisfacció els últims preparatius per a l’obertura. «Amb aquest nivell d’oferta i producte hi haurà potser vuit o deu botigues a tot Catalunya», assegurava. «És una aposta importat per a Manresa», explicava Augé, que tanca així un llarg periple des que el 2014 s’anunciava el tancament del local històric de la marca, als números 33-37 del carrer Guimerà per la urgència que imposava la llei d’arrendaments urbans. El negoci es va traslladar al Passeig i es va obrir una segona botiga, amb un concepte més innovador, al carrer Casanova (Entre Parèntesi), que es va tancar fa un parell d’anys quan es va enderrocar l’edifici. Amb l’obertura d’avui, La Creadora culmina un llarg trasllat. «Ni en els millors somnis hauria pensat que podríem tenir un local així», diu Augé, que guanya en «amplitud i possibilitats».

La renovada botiga permet distribuir els espais especialitzats en sabateria-complements i confecció amb molta amplària, i permet, a més, introduir nous elements, com una zona de relax, amb una barra per servir-hi cafès, connectar-hi el mòbil i asseure’s en un dels confortables sofàs, i un espai que Augé ha anomenat pop-up on es podran fer presentacions de productes o fins i tot petites exposicions artístiques. També hi ha lloc per a zones privades de venda, de les quals no havia disposat fins ara La Creadora.

El projecte de decoració i distribució dels espais ha anat a càrrec de la interiorista manresana Mònica Sánchez i del consultor en retail Andreu March, ambdós habituals col·laboradors de La Creadora. «Volem que l’experiència de compra s’adeqüi al nivell del producte», diu March, que ha disposat les diferents seccions de la botiga perquè se’n pugui fer una visualització ràpida del nivell de producte i també del segment al qual s’adreça La Creadora. Quant a la decoració, els blancs i negres predominen en el mobiliari i les parets, als quals s’afegeixen tocs de daurat i platejat que contrasten amb el groc intens dels còmodes seients, que permeten una atenció personalitzada de la clientela.