El departament d’Economia i Hisenda ha retallat un punt i mig la previsió de creixement del PIB català per aquest any, que passa del 6,4% previst inicialment a un 4,9%. La recuperació s’alenteix per culpa de l’impacte de la guerra a Ucraïna, la inflació i les pertorbacions en l’oferta a escala global. El Govern no preveu recuperar els nivells prepandèmia fins al 2023, quan el PIB creixerà un 2,9%. En preus corrents, el PIB català arribarà aquest any a un volum total de 266.838 milions d’euros.