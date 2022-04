El president de la Generalitat, Pere Aragonès, inaugurarà el proper dimecres l’Avinent Hub, el nou centre de producció del grup bagenc Avinent, especialitzat en la fabricació de productes per al sector mèdic. El nou edifici, de 8.000 metres quadrats i que ha suposat una inversió de 10 milions d’euros, vol ser «el reflex de l’ambició, la modernitat i l’esperit tecnològic de la firma». L’ampliació vol assegurar la capacitat futura de creixement i passar dels 35 milions facturats en el darrer any als 50 milions el 2025. A l’acte d’inauguració està previst que hi assisteixin la delegada del Govern a la Catalunya central, Rosa Vestit, els alcaldes de Santpedor i Manresa, Xavier Codina i Marc Aloy, respectivament, entre d’altres autoritats.