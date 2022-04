Wall Street tanca el mes d’abril amb voluminoses pèrdues en els seus tres principals indicadors i una caiguda del 13,3% acumulat a l’índex Nasdaq, que ha patit el seu pitjor mes des de 2008. Els experts atribueixen les caigudes per les vendes massives que hi ha hagut en el sector tecnològic, com la compra de Twitter pel magnat Elon Musk per 41.000 milions d’euros.

Als altres índexs borsaris nord-americans no els ha anat millor aquest mes. D’una banda, el Dow Jones d’industrials ha perdut un 4,9% acumulat. De l’altra, l’S&P 500, que representa el mercat més ampli als Estats Units i inclou moltes empreses tecnològiques, ha caigut un 8,8%. Aquests resultats mostren que han patit el seu pitjor mes des de 1970. Els inversors del parquet novaiorquès s’han desfet dels seus valors en massa per acudir a actius més segurs davant una multitud de preocupacions, com la pujada dels tipus d’interès i l’alta inflació als EUA, la guerra a Ucraïna i els rebrots de covid-19 a la Xina. No title Les dades macroeconòmiques han donat un panorama de creixement ombrívol a nivell global amb una contracció del PIB als EUA de l’1,4% en taxa anualitzada en el primer trimestre de l’any, cosa que fa témer un episodi de recessió més greu que el de 2020. També hi han influït els resultats trimestrals de les empreses cotitzades més importants de Silicon Valley, que han ofert xifres més fluixes del que s’esperava i han generat una fugida dels seus accionistes en una aparent punxada després de la bonança associada a la pandèmia. En el còmput mensual dels sectors, el de les comunicacions ha caigut més del 13% i el tecnològic un 7%, amb xifres sagnants d’empreses com Netflix, que ha perdut un 49% a l’abril, i Amazon, un 24%. Els sectors que han resistit són el de béns essencials, que puja un 6% acumulat, el de béns arrels, gairebé un 4%, i el de serveis públics, menys de l’1%. «Les grans oscil·lacions de preu en les dues direccions han sigut la norma tot el mes», va comentar l’analista Randy Frederick, de la firma Charles Schwab, que va avisar que la volatilitat continua sent elevada en anticipació a la decisió de política monetària de la Fed aquesta setmana. 3En el pla corporatiu, les mirades s’han concentrat a Twitter després que el multimilionari Elon Musk, fundador de Tesla, acordés la seva compra per uns 44.000 milions de dòlars, per la qual cosa ha venut una part del seu accionariat en l’empresa de vehicles elèctrics. Twitter s’ha disparat un 25% en borsa aquest mes, mentre que Tesla ha perdut gairebé un 20%. En el mercat de deute públic hi ha hagut grans moviments per les expectatives que la Fed pugi els tipus d’interès en els pròxims mesos, amb el rendiment dels bons del Tresor a 10 anys, incrementant-se prop d’un 25% fins a acostar-se al 2,93%. Quant al petroli, el barril de Texas s’ha revaloritzat gairebé un 5% entre forts vaivens per l’efecte sobre la demanda dels confinaments a la Xina i un possible veto de la Unió Europea al petroli rus, que cada vegada sembla més pròxim. També ha sigut important l’enfortiment del dòlar en comparació amb altres divises com l’euro, contra el qual s’ha situat en un màxim que no s’havia vist en dos anys, i el ien, en un màxim respecte a les últimes dues dècades.