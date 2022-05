iAhorro ha advertit que el 30% dels usuaris que guanyen un judici per una targeta revolving encara deuen diners al banc a l’hora d’interposar la demanda, que han de tornar a l’entitat en un sol pagament i en un termini de 20 dies des que la sentència es fa ferma.

Segons expliquen responsables de l’assessor hipotecari, molts dels usuaris que decideixen interposar una demanda desconeixen que, si encara deuen diners al banc en el moment d’interposar-la, hauran de tornar aquest capital al banc. Això és perquè, si guanyen el judici, el contracte es declara nul, cosa que significa que el banc els haurà de tornar els interessos i comissions cobrats de més. No obstant això, si encara deuen part del capital que el banc els ha prestat, els clients hauran de tornar al banc aquest import i per a això tenen un termini de 20 dies hàbils des que la sentència és ferma, i a més ho han fer en un sol pagament.

«A l’hora d’interposar una demanda, els ciutadans desconeixen aquest fet, malgrat que sempre és preferible situar-se en el pitjor dels escenaris», explica l’expert de Banqmi Antonio Gallardo.

Les estimacions dels advocats consultats per iAhorro apunten que fins al 30% dels usuaris d’aquestes targetes que han demandat el banc i han guanyat el judici encara tenien capital pendent per tornar. «Aquest és un percentatge elevat, tenint en compte que, en funció del perfil de l’usuari, molts no podran fer front al deute final amb el banc en el termini establert», adverteixen fonts de la companyia.

En cas que el client no pugui tornar els diners que deu al banc en un sol pagament per falta de liquiditat, l’expert financer recomana buscar algun finançament temporal «que serveixi de pont» o recórrer a «una negociació amb el banc», que de vegades es mostra disposat a oferir algun tipus de solució de pagament a aquests clients perquè puguin tornar el capital pendent malgrat haver-los demandat.

«En el cas de no tornar el deute, el banc té l’opció de demanar l’embargament dels béns del client demandant, que es va pensar que la nul·litat del contracte suposava no haver de tornar els diners prestats. Basant-se en la declaració de nul·litat, el banc té dret a recobrar aquest deute per les vies judicials previstes», avisa iAhorro.