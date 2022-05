El primer dia hàbil borsari del mes de maig es va saldar amb pèrdues clares, l’influx negatiu de Wall Street i expectatives més tendents al pessimisme que al contrari. La reunió de la Reserva Federal d’aquesta setmana haurà d’influir en la composició de carteres i previsiblement en moviments al parquet. Per a l’Ibex la jornada va ser semifestiva i inestable i va acabar amb una baixada de l’1,73%, fins als 8.436,0 punts. La guerra a Ucraïna i l’enduriment de les polítiques monetàries per part dels bancs centrals per contenir la inflació continuen pressionant els preus a la baixa. A aquest panorama se suma també el creixent temor d’un refredament de l’economia xinesa de més rellevància de la prevista fa unes setmanes.

A Europa, la confiança del consumidor de la zona euro baixa. S’ha de tenir en compte que el consum és la gran carta per a la recuperació econòmica i per capejar una inflació conjuntural que ha obert un nou marc de preus, que es tradueix en menor capacitat de compra de la major part de la població. Un escenari de teòrica paritat entre el dòlar i l’euro avança un nou escenari de dificultats per a Europa de conseqüències encara per avaluar. L’or tendeix a tenir pitjor comportament que les criptomonedes.