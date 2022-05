Dues xerrades sobre ciberseguretat han obert aquest dilluns a la tarda a la sala d’actes del Lacetània la segona Mobile Week de Manresa, un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament, la UPC i l’associació TIC Bages que aquesta setmana intentarà apropar les noves tecnologies a professionals i ciutadans amb una vintena d’activitats. La setmana vol «aconseguir ciutadans digitalment competents i crear espais de debat sobre l’impacte de la tecnologia a la societat», segons els organitzadors.

Tomàs Roy i Tomàs Morè, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, han estat els ponents encarregats d’alçar el teló de la segona Mobile Week, que ja té més de tres-cents inscrits. L’any passat, amb totes les dificultats associades a la pandèmia i amb la majoria d’activitats online, es van registrar 226 assistents.

La regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz; Josep Gili, regidor d’Ensenyament i Universitats; la presidenta de Tic Bages, Gemma Rojas;i el director de la UPC de Manresa, Pere Palà, han posat avui de relleu la importància de les jornades per a la capital del Bages. Només setze ciutats de tot Catalunya (entre les quals, Igualada, que farà les activitats del 4 al 6; La Seu d’Urgell, amb el programa entre els dies 10 i 14; i Olesa, del 24 al 26 de maig) participen en aquesta iniciativa vinculada al Mobile World Capital Barcelona.

Segons Cruz, cal posar a l’abast de tothom les noves tecnologies, eines imprescindibles avui per a les relacions socials i econòmiques. «Es tracta d’un dels esdeveniments tecnològics més importants de Catalunya», ressalta Cruz, que recorda que la programació d’enguany a Manresa s’estableix segons tres eixos: drets i responsabilitats digitals, habilitats digitals, i els nous entorns digitals i les seves aplicacions en sectors com la salut, el lleure o la cultura. Per a Josep Gili, la d’enguany ha de ser l’edició de «la consolidació» d’un esdeveniment que ha de permetre «millorar tant les persones com les ciutats». Pere Palà posa en valor la tasca de la UPC no només en formació sinó també en recerca i transferència tecnològica, els beneficis de la qual «recauen en el teixit productiu del territori». Per la seva banda, Gemma Rojas insisteix que la tecnologia «està feta per persones per a persones», i que en la Mobile Week es poden trobar activitats per a totes les necessitats. Entre les sessions previstes a Manresa, destaquen la conferència de l’expert Genís Roca sobre el metavers (aquest dimecres, a les 18h al Casino) i el teatre fòrum Enxarxats, també dimecres, , a les 17.30h, a l’Espai Jove Joan Amades.