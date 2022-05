El pla espanyol per fixar un límit al preu del gas i abaratir així la factura de la llum no s’aprovarà finalment aquest dimarts en el consell de ministres, tal com va apuntar la setmana passada la vicepresidenta tercera del Govern central i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, després de l’acord tancat amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Margrethe Vestager. Segons ha explicat, encara continuen ultimant-ne detalls i no serà possible acabar la feina pendent per a aquest dimarts.

«Estem ultimant-ne detalls. No és fàcil que tinguem temps a fer-ho demà, perquè a més avui és festiu a Madrid. Però estem acabant de polir-ne els detalls en aquesta proposta definitiva. Així que esperem que sigui al més aviat possible», ha explicat a l’arribar a la reunió d’emergència de ministres d’Energia convocada per a aquest dilluns per la presidència francesa de la UE. Malgrat aquest retard, Ribera espera que puguin acabar els treballs «al més aviat possible» i presentar la mesura al consell de ministres la setmana vinent. «Demà probablement no tindrem temps però sens dubte la setmana que ve sí», ha afegit sobre un element que ha dit que és «important» per als consumidors ibèrics. La vicepresidenta i el seu homòleg portuguès, José Duarte Cordeiro, van tancar la setmana passada amb Vestager un acord polític per fer realitat l’anomenada ‘excepció ibèrica’, acceptada pels Vint-i-set al Consell Europeu de finals de març amb l’objectiu de permetre a Espanya i Portugal actuar pel seu compte a causa de l’elevat nivell de renovables i les limitades interconnexions elèctriques amb la resta del continent europeu, que no arriben al 3%, cosa que converteix la Península en una «illa energètica». La proposta, segons van explicar els dos ministres, consisteix a posar un límit al preu del gas de 50 euros per megawatt hora de mitjana durant els pròxims 12 mesos, per sobre dels 30 euros de referència que van demanar inicialment Madrid i Lisboa però per sota dels 90 euros actuals. L’objectiu de la mesura, que Espanya i Portugal demanen des de fa mesos per fer front als elevats costos de la llum, té com a principal objectiu rebaixar la factura de la llum dels consumidors davant una situació energètica que s’ha vist agreujada per la guerra de Rússia a Ucraïna. Subministrament de gas Precisament, del tall del subministrament de gas a Polònia i Bulgària, anunciat la setmana passada per Gazprom després de la negativa dels dos països d’aplicar el sistema de pagaments exigit pel Kremlin i que obliga les empreses que vulguin continuar comprant gas a pagar en rubles, en parlen aquest dilluns els Vint-i-set a Brussel·les. Una decisió que suposa, segons la ministra francesa d’Energia, Barbara Pompili, una ruptura dels contractes negociats en el passat i una cosa inacceptable. «Seguirem pagant en euros els contractes que s’han estipulat en euros o en dòlars els que s’han estipulat en dòlars. No podem acceptar aquest tipus de maniobres, que són maniobres que trenquen contractes ja establerts», ha avisat.