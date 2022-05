La Comissió Europea ha acusat Apple de distorsionar el mercat dels pagaments via ‘smartphone’ i impedir l’entrada de nous competidors al sector. Segons va dir ahir la vicepresidenta de la CE i eurocomissària de Competència, Margrethe Vestager, la companyia hauria limitat l’accés a la seva tecnologia a desenvolupadors externs. Això provocaria que els usuaris d’Apple només puguin utilitzar l’aplicació desenvolupada per la mateixa empresa per fer pagaments amb el mòbil –l’Apple Wallet- en comptes de fer servir altres aplicacions alternatives. Per a Vestager, l’empresa hauria fet un ús «abusiu» de la seva posició de domini i estaria cometent una «il·legalitat» en termes de competència.

Les acusacions a Apple arriben després d’una investigació de dos anys per part de la CE i tenia com a objectiu esbrinar si el gegant tecnològic violava lleis de competència en l’àmbit europeu. Segons les conclusions de la institució, l’empresa gaudeix d’un poder de mercat «significatiu» en el mercat de dispositius mòbils i una posició «dominant» en el mercat de pagaments via ‘smartphone’. En aquest sentit, la CE apunta que el bloqueig d’Apple a empreses terceres restringeix la competència i té un efecte «excloent» en el mercat. «Això deriva en menys innovació i en menys opcions pels consumidors de poder escollir un sistema de pagament per mòbil», indica la Comissió.