Els canvis de companyia elèctrica han augmentat un 37% durant el 2021, fins a superar els 5 milions al conjunt de l'Estat. Així ho xifra aquest dimarts la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC), que detalla que un 91,4% dels canvis han estat per contractar una comercialitzadora del mercat lliure. Les xifres de la CNMC també destaquen que els moviments del mercat regulat al mercat lliure s'han duplicat respecte als del 2020.

A Catalunya, hi ha hagut 785.299 canvis de companyia elèctrica i, en termes absoluts, destaca que 174.000 consumidors han passat del mercat regulat al lliure -el 2020 ho van fer 88.000-. En aquest aspecte, Catalunya és la segona comunitat autònoma on més canvis hi ha hagut, només per darrere d'Andalusia.

Pel que fa al gas, les estadístiques publicades per la CNMC mostren que durant el 2021 es van produir 1,04 milions de canvis, un 30% més que en l'any anterior. De nou, la major part dels moviments es van produir cap a comercialitzadores del mercat lliure. Només un 6,6% dels clients van optar per passar del mercat lliure al regulat.