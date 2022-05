El president del Cercle d’Economia, Javier Faus, es mostra a favor de «certa política proactiva» per eliminar sous molt baixos per llei, perquè Espanya no pot competir simplement amb sous baixos i necessita augmentar la productivitat de la seva economia. Faus va participar ahir en una taula rodona sobre ètica empresarial al costat dels directors generals d’ESADE i IESE, Koldo Echebarría i Franz Heukamp, respectivament, organitzat per Tribuna Barcelona, en què es va posar de manifest la necessitat de millorar la productivitat a Espanya.

«Si elimines els sous molt baixos per llei, automàticament les empreses que només poden ser productives pagant 700 euros les elimines del sistema, com ha passat a Noruega, Suècia o Alemanya, i obligues al sistema a readaptar-se i a fer altres coses perquè els sous puguin ser de 1.500 euros», ha dit. En aquest sentit, va assenyalar que el Cercle d’Economia està a favor d’una certa «política proactiva» perquè com més productiva és una economia «millors sous pot pagar», i va recordar que l’economia espanyola té uns índexs de productivitat «alarmantment baixos» i que això és el «taló d’Aquil·les» de la nostra economia.