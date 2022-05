En ple debat sobre com han de pujar els sous en relació amb l’IPC, la patronal de les pimes catalanes, Pimec, ha decidit incrementar el salari als 200 empleats de l’organització en un 3%. Una xifra molt pròxima a la inflació subjacent, és a dir, descomptant-hi l’efecte directe de l’energia. I superior al 2,1% que la gran patronal espanyola CEOE va aprovar aquest mateix any per a la seva plantilla. Així ho ha explicat aquest dimarts el president de la patronal, Antoni Cañete, després de celebrar l’assemblea general de l’entitat, en la qual ha presentat l’evolució dels seus comptes. Pimec el 2021 va guanyar 9.000 nous socis, fins a un total de 141.000; va tenir uns ingressos de 17,5 milions d’euros, després d’augmentar el 7% respecte a l’any anterior, i li va quedar un resultat consolidat de 755.000 euros.

Inflació, morositat empresarial, encariment de matèries primeres, possibles problemes de subministraments des de la Xina... la llista d’amenaces per a la projecció del teixit empresarial català que ha citat Cañete en la seva exposició de resultats aquest dimarts és llarga. Més no per això des de la patronal de les pimes esperen perdre pistonada i, com a organització, frenar el ritme del seu creixement en socis. Per al 2022 són «optimistes» i «exigents» i esperen créixer en ingressos per quotes el 10%, amb un pressupost total que rondaria els 19,58 milions d’euros i un resultat consolidat de prop dels 500.000 euros. «L’activisme empresarial que practiquem s’està traduint en mobilització i així aspirem que continuï sent», ha afirmat el president de Pimec.

Cañete ha aprofitat l’assemblea general de Pimec per apressar el Govern central perquè aprovi via Consell de Ministres el límit del gas en la fixació de preus de l’electricitat. El líder empresarial ha destacat que la batejada com a «illa energètica» a la qual podran accedir Espanya i Portugal serà un «element estratègic i important» al llarg de l’any vinent, però continuen demanant un canvi permanent de la configuració dels preus de l’electricitat per evitar beneficis caiguts del cel a les elèctriques i poder reinvertir-los en l’economia productiva. «No estem demanant mantenir empreses zombis, sinó que els recursos que tenim es dediquin a mantenir activitat econòmica», ha dit.

Pimec reforça el seu caràcter apartidista

L’assemblea general de la patronal ha aprovat una sèrie de modificacions en els seus estatuts. Una d’aquestes ha sigut reformar el seu reglament intern i el codi ètic per reforçar el caràcter apartidista de la patronal, a fi de blindar-se davant hipotètics futurs assalts des de moviments polítics. Com l’independentista, que va armar una candidatura liderada per l’empresari Pere Barrios –que va acompanyar Joan Canadell en els comicis a la Cambra– per a les anteriors eleccions a la presidència de Pimec del febrer. Candidatura que finalment va perdre folgadament les eleccions en detriment de l’actual president, Antoni Cañete.

Una altra de les modificacions estatutàries ha sigut per blindar el patrimoni de la patronal davant potencials vendes i dotar de més poder l’assemblea per pronunciar-se i poder vetar totes aquelles vendes superiors als tres milions d’euros. Modificacions totes elles avalades pel vot de 1.300 socis (entre presencials i delegats) i ni un vot en contra, ni una abstenció, segons ha explicat Cañete. Durant l’assemblea Pimec ha condecorat amb la seva medalla al mèrit empresarial Joan Rigol, polític de l’extinta Unió, expresident del Parlament i exconseller de Treball i Cultura. També va ser un dels membres fundacionals de Pimec, el 1975.