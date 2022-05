Avià tornarà a ser serà l'epicentre de la bioconstruccio i l'eficiència energètica el proper mes de juny en una segona edició de Firhàbitat que guanyarà múscul respecte a l'any passat. L'organització de la fira ha previst conferències, activitats i tallers novedosos i espera augmentar el nombre d'expositors, que a falta de que es tanquin les inscripcions podria ser d'una cinquantena.

Rosa Prat, membre de l'organització, va explicar que enguany tindran un pes important les conferències sobre la salut de l'habitatge i els elements tòxics que hi pot haver dins d'ella.També s'ha de destacar una taula rodona sobre la creació de comunitats energètiques, un projecte que s'està treballant a petita escala a Puig-reig.

A més, hi haurà diverses activitats i demostracions per al públic general com el muntatge del Pont Arquato de Leonardo da Vinci i una prova per conèixer l'eficiència energètica d'una estructura. També es faran demostracions de tècniques constructives amb terra, el concurs de construcció ràpida en fusta per equips, el curs de fusta constructiva amb exhibició d’artesania o la demostració de talla artística amb xerrac.

"Per nosaltres és un projecte tractor, visualitzem el sector de la bioconstrucció com emergent", va apuntar Josep Maria Serarols, president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, que organitza el certamen juntament amb l'Ajuntament d'Avià, el Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament. En la mateixa línia, Josep Lara, president del Consell, Josep Lara, va assenyalar que el Berguedà s'ha de posicionar com a comarca líder de Catalunya en aquest sector.

La mostra augmenta el pressupost aquesta edició, dels 60.000 de l'any passat als prop de 80.000 d'enguany. En aquest sentit, ha estat important la concessió d'una subvenció de 30.000 euros de la Diputació a l'Ajuntament d'Avià. L'alcaldessa, Patrocini Canal, va recordar que des del municipi també s'incentiva els veïns i veïnes a implantar mesures d'eficiència energètica en els seus domicilis.

Les empreses i professionals del sector que vulguin participar com a expositors al certamen encara poden fer les inscripcions, fins el 15 de maig, a través del web www.firhabitat.com (a l’apartat Firhàbitat 2022-Formulari d’inscripció). A hores d’ara hi ha prop d’una quarantena d’empreses i professionals ja estan apuntats.

A part de la pròpia fira, el certamen s’ha transformat en un programa d’activitats anual per oferir, de manera constant i periòdica, formacions, tallers i xerrades per a professionals i públic general al voltant de temes relacionats amb la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Fins aquest mes de maig s’han organitzat quatre cursos i algunes xerrades que han tingut una participació activa. L’objectiu és que després d’una parada passada la fira, el curs torni a començar al setembre amb noves propostes.

El president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, va comentar en relació a aquestes activitats que "tots els imputs rebuts són bons", i va posar en valor que atraiguin persones d'arreu. Per exemple, en la construccció d'una cúpula geodèsica que es va fer aquest passat cap de setmana al Konvent de Cal Rosal hi va participar un alumne de Múrcia.