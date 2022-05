La reindustrialització de la planta de Nissan a la Zona Franca s’està convertint en un part, enquistat i amb dolor. La demora a la presa de decisions per part de la comissió encarregada de validar les opcions de futur, demostrada una vegada més amb el canvi de l’última reunió prevista per avui a aquest divendres, ha fet que Silence opti per llançar un ultimàtum que caduca aquell dia. La companyia especialitzada en la fabricació de vehicles elèctrics, la primera que havia manifestat el seu interès a estar en el projecte tal com va avançar EL PERIÓDICO el juny del 2020, enviarà una carta a la comissió de reindustrialització encarregada de gestionar les propostes per als terrenys de Nissan a la Zona Franca en la qual demanarà de forma contundent que o es pren una solució respecte a això o baixaran del projecte. «De divendres no pot passar», reclamen des de la marca participada per Acciona.

Silence s’havia postulat des del principi de les negociacions com un dels candidats ferms a ocupar una de les plantes que va deixar Nissan. Inicialment apostaven per Montcada, però finalment van acceptar adaptar-se a una porció de les instal·lacions de la Zona Franca. El procés s’està dilatant davant la falta de projectes clars i vaivens polítics, per la qual cosa la companyia ja fa un temps que tenia al cap baixar de l’equació. De fet, fonts pròximes a l’empresa assenyalen que ja disposen d’almenys quatre ubicacions alternatives (una fora de Catalunya). A Silence no li agradaria abandonar el projecte a prop de Barcelona, però necessiten posar en marxa la construcció de la seva planta per produir el Silence 04, un microcar elèctric que hauria de començar a ser una realitat a finals d’aquest mateix any.

Fa uns dies els sindicats ja van alertar també de la demora del projecte de reindustrialització. «Estem en un dels moments més decisius del procés i no estem disposats a consentir el menyspreu que han mostrat la part de les administracions», afirmen els sindicats. El seu estat d’ànim s’està agitant provocat per «la lentitud en les decisions està dilatant l’arrencada dels projectes seleccionats, i això és una cosa que no permetrem», afirmaven les centrals en una carta oberta. Ara és Silence qui els diu que, o la comissió decideix, o se’n van.

Espai compartit

El projecte de Silence és el que es troba més avançat i, en teoria, estava clar que era l’únic preparat per posar-se en marxa. Posteriorment s’hi van sumar més alternatives com la del hub d’electromobilitat liderat per QEV, que recentment va presentar el seu projecte de fabricació de furgonetes elèctriques amb la marca Zeroid. No obstant, els terrenys són més grans (en total són 517.000 metres quadrats) i des de la comissió han de trobar una solució a aquest espai. Des del Consorci de la Zona Franca advoquen pel lloguer de l’espai restant per a activitats de logística. Un 50% seria un repartiment ideal. No obstant, fonts pròximes a la negociació estimen que si s’hagués destinat tot a logística no hi hauria tants problemes.

El microcotxe S04 és una realitat i l’empresa està començant a desenvolupar propostes alternatives de negoci entorn de la subscripció de bateries i serveis de recàrrega. Ahir mateix van mostrar a Barcelona el seu sistema de ‘swap’ de bateries (intercanvi de bateries) que per 15 euros al mes i 5 euros per cada recàrrega en els punts habilitats permet al client comprar la moto sense bateria i canviar-la per una altra (ja carregada) gràcies a la subscripció. Amb això el preu es redueix uns 2.400 euros (queda per 3.850 euros). La proposta per al microcotxe també seria similar, tot i que amb dues bateries. La intenció és dotar les principals ciutats d’estacions de bateries. Actualment ja n’hi ha una a Barcelona, on se n’obriran quatre més, i ben aviat faran el mateix a Madrid amb cinc instal·lacions.