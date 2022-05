Avinent posarà de llarg aquest matí les seves noves instal·lacions, 8.000 metres quadrats destinats a innovació. L’acte tindrà la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Avinent Hub, el nou centre de producció del grup Avinent, empresa de referència en la fabricació de productes per al sector mèdic, ha suposat una inversió de 10 milions d’euros en quatre anys, i vol ser «el reflex de l’ambició, la modernitat i l’esperit tecnològic» de la firma amb seu a Santpedor. Aquesta ampliació té per objectiu assegurar la capacitat futura de creixement empresarial i passar dels 35 milions d’euros facturats en el darrer any als 50 milions l’any 2025, a més de passar de 300 a 350 treballadors. La seu d’Avinent Hub, que suma 8.000 metres quadrats als 20.000 ja existents, concentra tota l’activitat de la divisió mèdica del grup i està repartit en quatre plantes.

A l’acte d’inauguració està previst que hi assisteixi una nodrida representació del món polític, econòmic i social català i bagenc. Entre els assistents hi seran la delegada del Govern a la Catalunya central, Rosa Vestit, els alcaldes de Santpedor i Manresa, Xavier Codina i Marc Aloy, respectivament, entre d’altres autoritats.

A la seva arribada, Pere Aragonès, acompanyat de l’equip directiu d’Avinent farà una visita a l’espai immersiu que la firma té en el nou edifici, així com un recorregut per tot el centre de producció on la tecnologia i la digitalització són l’eix central.

El grup Avinent comprèn avui cinc línies de negoci: Vilardell Purtí, Avinent Implant System, Avinent Cad Cam, Avinent CMF i Avin ent Orthodontics.