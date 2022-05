El Govern de la Generalitat ha posat en marxa la primera edició del programa de compra pública d’innovació de l’Estratègia d’investigació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) 2030 amb una inversió inicial de 4,2 milions d’euros i 21 projectes. L’han presentat aquest dimecres en un acte el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, i la secretària d’Assumptes Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat, Matilde Villarroya, en el marc del nou període de finançament dels fons europeus regionals (Feder). La vintena de projectes que presentarà la Generalitat seran perquè les empreses ofereixin solucions innovadores en seguretat i emergències, medi ambient, gestió d’infraestructures i coneixement. En el període 2014-2020, la Generalitat ja va impulsar projectes per valor de 936 milions d’euros, executats per 563 entitats. En el marc financer europeu 2021-2027, la Generalitat ha actualitzat el programa amb la RIS3CAT 2030, que s’aprovarà en el primer semestre del 2022. Una de les primeres i més importants accions de la RIS3CAT 2030 és aquest programa de compra pública d’innovació.

La secretària ha explicat que inicien el programa amb quatre milions d’euros, però que en funció de les dinàmiques de col·laboració, aquests programes es poden ampliar: «Esperem que sigui l’inici de compra pública més consolidada en un futur». Per la seva part, Giró ha explicat que el programa de compra pública d’innovació busca incentivar la competitivitat del teixit empresarial i ajudar a transformar els serveis públics per millorar-ne l’eficiència a través de la col·laboració publicoprivada. «Ho volem fer sent pragmàtics i realistes, l’única manera d’avançar, volem que un programa intel·ligent com aquest doni respostes intel·ligents a la societat i resultats als sectors econòmics», ha afegit.

Al mes d’abril, la Generalitat va difondre els reptes i les solucions tecnològiques desitjades, durant aquest mes de maig s’han de presentar les propostes en el marc de la consulta preliminar del mercat, i al juny hi haurà la publicació de l’informe de resultats de la consulta. Està previst que al juliol es publiquin els plecs de licitació, que a l’octubre s’adjudiquin els contractes, i que de l’octubre d’aquest any al desembre del 2023 s’executin i monitorin els diferents projectes. Entre els objectius del programa, també hi ha donar recolzament i obrir nous mercats a empreses innovadores de base tecnològica, capacitar l’administració en compra pública d’innovació i formar-la en avaluació de l’impacte.

Les RIS3 són estratègies promogudes per la Unió Europea perquè els estats i les regions transformin la societat i l’economia a través de la innovació i el coneixement, i a partir d’un model més verd, digital, resilient i just. Aquestes estratègies s’emmarquen en un context de grans reptes globals, com el canvi climàtic, la digitalització, el desaprofitament de recursos, l’atur persistent, l’increment de les desigualtats, l’envelliment de la població i la pandèmia de la covid. Són reptes que demanen respostes urgents i ambicioses dels governs europeu, estatals, regionals i locals, així com de la resta d’actors de la societat. L’objectiu és afavorir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, basat en el coneixement i la innovació.