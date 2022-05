El president de Pimec, Antoni Cañete, va advertir ahir de la «tempesta» que ve si es trenca la cadena de pagaments a les empreses, que provocarà tancaments massius de companyies, si no es prenen mesures.

En declaracions a la premsa després de participar en l’assemblea general ordinària i extraordinària de l’entitat, Cañete va alertar que amb l’augment del preu del diner i dels interessos, amb un inflació estructural, trencar la cadena de pagaments pot suposar la caiguda de moltes empreses. Va explicar que, com que no hi ha un expedient sancionador, moltes empreses retardaran els pagaments als proveïdors, la qual cosa pot fer que moltes companyies siguin inviables perquè es quedaran sense capacitat de finançar el circulant.

Segons Cañete, si amb la crisi anterior una de cada tres empreses va tancar en trencar-se la cadena de pagaments, si no es prenen les mesures oportunes l’actual situació, pot provocar una cadena de tancaments important. «No demanem mantenir empreses zombi», va dir, sinó dedicar recursos a l’activitat econòmica. La situació de les pimes és d’incertesa total pels canvis que es produeixen cada dia, segons Antoni Cañete.