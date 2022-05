Sense sorpreses, però no per això menys rellevant. La Reserva Federal (FED) ha aprovat aquest dimecres una pujada dels tipus d’interès de 0,5 punts percentuals, fins a un interval del 0,75%-1%. Es tracta del segon increment consecutiu del preu dels diners aprovats pel banc central nord-americà des que al març va començar a apujar-lo per primer cop des del 2018, així com el més gran a què dona llum verda en una sola reunió des de l’any 2000.

La institució presidida per Jerome Powell, així mateix, ha confirmat que començarà a reduir el seu balanç (vendre actius comprats en els últims anys per recolzar el creixement econòmic) a partir del juny. Un pas més, per tant, en l’enduriment de la seva política monetària destinat a combatre la brutal escalada de la inflació en la primera economia del món.

L’IPC dels Estats Units va arribar al març al 8,5%, sis dècimes més que al febrer i el seu nivell més alt en quatre dècades, impulsat per l’encariment de l’energia, els aliments i la vivenda. Paral·lelament, el PIB del país va patir un descens interanual de l’1,4% en el primer trimestre per l’impacte de la variant òmicron del coronavirus, la retirada de mesures de recolzament públic i les conseqüències de l’alt nivell de preus. El repte per a la FED, així, és mantenir un equilibri entre combatre l’espiral de preus i no enfonsar l’economia.

«Amb la taxa anual d’inflació al consum en el nivell més alt de les últimes quatre dècades, es tem que la recessió sigui la contrapartida de l’estabilitat dels preus», ha apuntat Keith Wade, economista en cap i estrateg de Schroders. «La possibilitat que el pròxim alentiment econòmic acabi convertint-se en una recessió més o menys greu dependrà en certa mesura del ritme d’enduriment de la Reserva Federal», ha advertit Pramod Atluri, gestor de renda fixa de Capital Group.

El dubte no és si l’organisme continua encarint el preu dels diners, sinó quant i fins quan. «Els mercats descompten que la FED apujarà tipus almenys en 225 punts bàsics al tancament de l’any, cosa que portaria l’interval oficial per sobre el nivell calculat per al llarg termini (2,4%, segons les previsions de la FED), és a dir, en terreny restrictiu», ha apuntat Ricard Murillo, analista de CaixaBank. El mercat, així mateix, calcula ara com ara que a l’estiu de l’any que ve els tipus podrien rondar el 3%.