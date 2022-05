El 15% de les petites i mitjanes empreses (pimes) espanyoles ha reconegut que veu en perill la seva viabilitat a causa de la inflació. Un altre 15% ha admès que haurà d’adaptar altres vies de finançament per sanejar els seus comptes, segons l’últim baròmetre elaborat per la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme).

En aquest sentit, les dades manejades per Cepyme revelen que el 95% d’empreses ha minvat els seus comptes i que el 60% d’aquestes assenyalen que s’han vist afectades «de manera significativa» per l’augment de preus. El 40% de les pimes considera que el seu nivell de vendes es mantindrà en valors similars als actuals en el que queda d’any, segons el baròmetre –creat a partir d’un mostreig de 700 empreses durant el primer trimestre de l’any–.

El director executiu de Kreedit, Jordi Solé, ha valorat positivament que cada vegada més empresaris optin per mètodes de finançament alternatiu, al considerar que no es pot «posar en risc la viabilitat de les empreses per renunciar a opcions que ofereix el mercat».

El soci de Kreedit ha explicat també que quan es produeix una pujada de preus com l’actual, la petita i mitjana empresa –que ja està arrossegant una sèrie de problemes i un alt nivell de vulnerabilitat– «pateix especialment». En aquest cas concret, el que més impacte ha tingut en el seu dia a dia ha sigut l’encariment del preu dels subministraments i de la factura elèctrica, que ha motivat gairebé sis de cada 10 pimes a apujar els seus preus.

Davant aquesta situació, Solé ha afirmat que és «més important que mai» que les empreses eliminin possibles prejudicis vinculats a les alternatives extrabancàries per explotar altres vies de finançament. Si una empresa té uns balanços endeutats i genera poca caixa, per la via extrabancària «s’obtindran més oportunitats, ja que la banca tradicional no concedeix cap ajuda si els números no han sortit fins ara», segons conclou el director executiu.