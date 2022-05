El Banc de Portugal ha posat en circulació aquest dijous una moneda feta en aliatge de plata de 7,5 euros. Es tracta d’una peça de col·leccióque han denominat ‘Conclusión 1522’ i que pertany a la sèrie del V Centenari del Viatge de la Circumval·lació de Fernao de Magalhaes.

Al desembre, el Banc d’Espanya ja va fer una cosa similar llançant al mercat una moneda d’1,5 euros amb la imatge principal del linx ibèric. Està igualment pensada per a col·leccionistes, però en aquest cas no s’hi podrà comprar, no té valor comercial. La diferència és que la moneda portuguesa sí que pot ser utilitzada com a instrument de pagament però únicament en aquest país, com avisa l’entitat bancària.

A l’abril, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) d’Espanya també va anunciar l’emissió d’una nova moneda commemorativa. En concret, una esfèrica d’or amb un valor de 15 cèntims d’euro i amb el cap d’un linx ibèric al revers.

Venda exclusiva en finestreta

La moneda portuguesa de 7,5 euros presenta a l’anvers, al camp central, la representació del globus armil·lar, amb la llegenda ‘Sphera Mundi’; al cantell, les llegendes ‘2022 Portugal, Circum Navegação’ i ‘1519-1522’, i, al quadrant inferior esquerre, el valor nominal.

Per la seva banda, al revers, mostra la representació del vaixell ‘Victoria’, l’únic que va tornar a Espanya després de fer la volta al món, comandat per Juan Sebastián Elcano; a l’aresta superior, es pot llegir la llegenda ‘Fernão.de.Magalhães’, i a la vora inferior, les llegendes ‘Conclusión de Elcano’, ‘1522’, ‘INCM’ i la indicació de l’autor.

La distribució al públic d’aquesta moneda es farà des d’aquest dijous, 5 de maig, a través de les entitats de crèdit i tresoreries del Banc de Portugal amb un límit d’emissió de 50.000 monedes. L’entitat portuguesa avisa que aquestes monedes de col·lecció es venen exclusivament a les seves finestretes de tresoreria i que no es poden fer reserves de divises ni seran enviades per correu.