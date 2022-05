Les comarques centrals van tancar el mes d’abril amb un total de 25.568 persones registrades a l’atur, el que suposa 6.949 menys que un any enrere. Respecte del mes de març, la reducció va ser de 296 persones. En termes relatius, la dada de l’abril suposa una rebaixa del 21,37% respecte de l’abril del 2021 i de l’1,14% respecte del mes de març passat. Uns percentatges inferiors, un mes més, als de la mitjana nacional, segons les dades que va publicar ahir el departament de Treball.

L’atur s’ha reduït en termes interanuals al conjunt d eles comarques centrals, des del 32,06% de la Cerdanya fins al 20,05% del Bages. Amb tot, la reducció global del territori és inferior al 26,65% de la mitjana nacional. En termes intermensuals, la davallada del nombre d’aturats al conjunt català ha estat de l’1,83%, gairebé set dècimes més que l’1,14% de la Catalunya central. La tendència d’alentiment de la reducció del nombre de persones registrades sense feina al territori central respecte de la mitjana catalana es manté, per tant, també el mes d’abril.

Per comarques, destaca els increments del nombre d’aturats en els territoris amb més component estacional, com l’Alt Urgell (1,46%), el Solsonès (0,43%), el Moianès (0,75%) i, especialment, la Cerdanya (6,6%). En canvi, es redueix significativament al Berguedà (-3,64%) i ho fa de manera inferior a la mitjana catalana a l’Anoia (-1,36%), el Bages (-1,51%) i el Baix Llobregat (0,69%).

El mercat de treball català

En el conjunt català es va tancar l’abril amb 6.788 aturats menys registrats menys que el mes anterior i amb un increment de l’afiliació a la Seguretat Social de 32.241 persones, que situa el nombre d’ocupats en 3.562.103, una xifra rècord en un context de recuperació de l’ocupació després del cop de la covid-19.

Segons les dades del Servei púbic d’ocupació estatal, SEPE, el nombre total d’aturats a Catalunya és de 364.698, un 1,8 % menys que al març, i una xifra que no s’aconseguia des d’abril de 2008.

En el conjunt de l’Estat, l’atur va caure l’abril en 86.260 persones i l’afiliació a la Seguretat Social va créixer en 33.000, fet que va situar el nombre d’afiliats inscrits en 20.098.119, i se superava així la barrera dels 20 milions, tal com van informar els ministeris de Treball i Economia social, i d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L’efecte Setmana Santa i la tornada del turisme ha contribuït a impulsar el mercat de treball fins a aconseguir aquesta xifra rècord de 3,56 milions d’afiliats a Catalunya.

En comparació amb l’abril de 2021, fa just un any, Catalunya ha reduït l’atur en 132.487 persones, un descens del 26,65 %. Del total d’aturats, 157.718 són homes i 206.980, dones; mentre que 22.174 tenen menys de 25 anys.

Respecte als contractes, a l’abril es van formalitzar a Catalunya un total de 220.900, dels quals 107.811 van ser indefinits, el 49,81 %, i 113.089, temporals, el 51,19 %. Es tracta de la xifra i la proporció de contractes indefinits més elevada des de 1998. Si es té en compte els sectors d’activitat, la majoria dels aturats (263.487) corresponen als serveis; mentre que 40.346 estan inscrits en la indústria; 28.300 en la construcció; 8.259 en l’agricultura; i 24.306 estan assignats a l’apartat «sense ocupació anterior».

El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, va assegurar que les dades de l’atur i l’afiliació «confirmen la resistència davant fets com l’alta inflació i els efectes econòmics del conflicte a Ucraïna». Per part de les patronals, Foment va destacar que es mantingui «la senda de l’estabilitat i la normalització» en relació amb l’etapa anterior a la covid-19 i demana que s’estigui alerta davant l’efecte que pugui tenir en el mercat laboral la inflació, l’encariment de l’energia o la guerra a Ucraïna. Pimec va assenyalar que la reducció de l’atur pot ser conseqüència de l’efecte de la reforma laboral i «de l’enduriment» de la contractació temporal», i assenyala que el 54 % de la baixada de la desocupació es produeix en el sector serveis de Tarragona i Girona. Des dels sindicats, UGT i CC OO reclamen l’increment dels salaris i la contenció dels preus per garantir el poder adquisitiu dels treballadors donada l’actual inflació i es congratulen de l’«impacte positiu» de la reforma laboral al mercat de treball.