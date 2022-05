La campanya de la declaració de la renda 2021 ja està en marxa. Des del 6 d'abril els contribuents poden accedir al seu esborrany a través d'internet i validar-ho. La campanya d'enguany es prolongarà fins al pròxim 30 de juny i, tots els contribuents obligats a presentar els ingressos obtinguts durant l'any 2021, hauran de complir amb les seves obligacions amb l'Agència Tributària.

És millor fer la declaració de la renda per compte propi i amb l'esborrany que ofereix Hisenda, o acudir a un gestor administratiu? Aquest és un dels dubtes més freqüents que tenen molts contribuents a l'hora d'encarar la campanya de la renda. La veritat és que, deixar aquest tràmit en mans d'un professional és la millor opció.

L'Agència Tributària no disposa de totes les dades d'un contribuent i l'esborrany de la de la renda pot no ser del tot correcte. Una vegada validat, si hi hagués cap error, s'hauria d'assumir tota la responsabilitat. A això cal sumar-li que, per ser un tràmit fiscal i que les normatives poden anar canviant, és complex conèixer tot allò que ens podria beneficiar.

Les principals novetats de la renda 2021

La campanya de la declaració de la renda 2021 porta amb si algunes novetats. Una d'elles és l'increment de dos punts del tipus estatal de l'IRPF per a les rendes superiors a 300.000 euros i, també, un increment de l'1% de l'Impost sobre el Patrimoni per a aquells que superen els 10 milions d'euros.

D'altra banda, també baixa significativament la deducció del pla de pensions. Les aportacions deduïbles a plans de pensions individuals es redueixen a 2.000 euros per contribuent i també hi ha canvis en les contribucions empresarials a plans col·lectius, que s'eleven a 10.000 euros. D'altra banda, i per primera vegada, s'inclou una casella per a declarar els moviments efectuats amb els plans.

Una altra de les novetats d'aquesta campanya és el fet de poder desgravar-se, si es compleixen una sèrie de requisits, aquelles obres de rehabilitació de la llar, l'objectiu de les quals, sigui millorar l'eficiència energètica.

3 motius per a fer la renda amb un gestor

Un gestor administratiu és un professional de la fiscalitat que es coneix amb detall qualsevol normativa i tots els secrets de la declaració de la renda. Confiar en ells pot marcar la diferència i aconseguir un resultat molt millor que l'obtingut en l'esborrany de l'Agència Tributària. Per què confiar en un gestor?

Professionalitat: Els gestors administratius són professionals de referència per a realitzar la renda. Mai deixen de formar-se i coneixen qualsevol canvi que s'hagi produït en la normativa fiscal. El seu coneixement i el compromís adquirit amb els seus clients aconsegueix que els resultats de la declaració de la renda siguin els més beneficiosos. Sabran aplicar qualsevol de les deduccions a les quals el contribuent té dret

Evitar problemes i despeses innecessàries: Cometre un error en qualsevol tràmit amb l'Agència Tributària pot convertir-se en un veritable mal de cap. I el pitjor de tots és la recepció d'una notificació amb una multa. A més, s'asseguraran que la factura fiscal sigui la que correspon: ni més, ni menys.

Totes les garanties: Els gestors administratius són professionals col·legiats. Aquest factos és clau, ja que compleixen amb un codi de comportament i compten amb les millors eines i preparació per a enfrontar-se a la declaració de la renda. En el cas de Catalunya és el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Quin és el preu d'un gestor?

El preu que cobrarà una gestoria per realitzar una declaració de la renda pot variar en funció de la dificultat d'aquesta. Cada persona pot tenir necessitats molt diferents. Un treballador no tindrà la mateixa situació que un autònom, i una empresa amb tributació a l'estranger també serà diferent. El que sí que és comú a l'hora de fer una declaració de la renda amb un gestor administratiu és l'estalvi de temps que suposa i que sempre buscarà l'obtenció del millor resultat per al contribuent.

Tothom necessita una gestoria? La resposta és sí. Una gestoria pot treballar amb una renda simple o amb una complexa.

Tens dubtes sobre la renda 2021? T'ajudem a resoldre-les

Estic obligat a fer la declaració de la renda?, Si he estat en ERTO, em sortirà a pagar?, si som parella de fet, és més ben conjunta o separada?, soc una empresa i no sé com reflectir les ajudes rebudes per la Covid-19. Aquestes són algunes dels dubtes més freqüents que tenen els contribuents a l'hora de passar comptes amb l'Agència Tributària.

Estic obligat a fer la declaració de la renda?, Si he estat en ERTO, em sortirà a pagar?, si som parella de fet, és més ben conjunta o separada?, soc una empresa i no sé com reflectir les ajudes rebudes per la Covid-19. Aquestes són algunes dels dubtes més freqüents que tenen els contribuents a l'hora de passar comptes amb l'Agència Tributària.

