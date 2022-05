Fluidra va tancar el primer trimestre de l’any amb unes vendes de 667 milions d’euros, un 31,1% més, cosa que ha atribuït a l’impuls de la demanda il’augment de preus, entre altres variables.

El benefici net de la companyia es va veure afectat per l’efecte no recurrent del procés de refinançament portat a terme al gener, però va arribar fins als 75 milions d’euros, un 12% més que en els tres primers mesos del 2021.

Així mateix, el benefici de caixa net es va situar en 103 milions, cosa que suposa un 26% més que en el mateix període del 2021, informa aquest dijous en un comunicat la companyia de piscines, ‘wellness’ i solucions connectades.

El resultat brut d’explotació (ebitda) va créixer un 25,8% i va arribar als 170 milions amb un marge ebitda del 25,4%, que es va veure afectat per la inflació i el mix de productes, «parcialment compensat per l’increment de preus i les iniciatives de generació de valor».

La companyia manté les seves previsions per a aquest any: preveu un 12%-17% més de vendes, i situar el marge ebitda per sobre del 25,5%, amb 50 pbs o més de millora de marge, i també espera augmentar el benefici de caixa net per acció un 10%-16%.

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha confiat a complir aquests objectius, tenint en compte que el trimestre va ser «sòlid» malgrat l’entorn de volatilitat i que els fonamentals del negoci segueixen forts amb l’impuls de la nova construcció.

Amèrica del Nord va ser l’àrea que més va créixer: un 49,3%, per la demanda i l’activitat inorgànica; el sud d’Europa va pujar un 25,3%; la resta d’Europa, un 5%, i la resta del món, un 29,8%.

Per unitats de negoci, Piscina Residencial va augmentar el 29,3%, per una contínua demanda i l’activitat inorgànica; Piscina Comercial, el 59,4%; Conducció de Fluids, el 25,3%, i Tractament d’Aigua, el 34,2%.

Planes ha destacat que segueixen amb un creixement sostenible gràcies a una plataforma centrada en el consumidor i a l’augment de les inversions per créixer més a llarg termini, i veu «oportunitats a mitjà termini per simplificar, incrementar l’eficiència i continuar amb la millora del marge ebitda».