El Govern ha presentat el Programa de Compra Pública d’Innovació de la RIS3CAT 2030 amb 21 projectes perquè les empreses ofereixin solucions innovadores en àmbits com la seguretat i les emergències, el medi ambient, la gestió d’infraestructures i el coneixement. El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va inaugurar ahir l’acte i va destacar la importància de la col·laboració publicoprivada per «resoldre els problemes que té l’administració i la societat» i per «incentivar a través de la contractació pública la competitivitat del teixit empresarial». La secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya, va destacar que la iniciativa pretén «orientar Catalunya cap a un model econòmic verd, digital, resilient i just».

Villarroya també va posar en valor la importància de l’aposta per la indústria de base digital i tecnològica que fa aquest projecte «per abordar de manera molt més eficaç els reptes als quals les administracions han de donar resposta».

El Programa de Compra Pública d’innovació l’integren 21 projectes, valorats en 4,2 milions d’euros, i cofinançats amb els FEDER. Entre els projectes s’inclouen el disseny de drons per millorar la gestió de les emergències i la seguretat, el treball amb IA per aspectes com la millora de la gestió de l’aigua o la prevenció d’escenaris de risc en centres penitenciaris. Entre aquestes solucions figura també la creació d’un programa de reducció de la contaminació acústica, la implementació de tecnologia per detectar animals a la carretera i reduir els accidents de trànsit, la posada en marxa de bessons digitals d’institucions públiques al metavers, el posicionament per satèl·lit en ferrocarrils, una plataforma de gestió de comunitats energètiques, el disseny d’una aplicació mòbil per millorar la comunicació entre escoles i famílies, o el desenvolupament de tecnologia per monitorar bestiar en zones d’alta muntanya amb problemes de cobertura.