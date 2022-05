El Grup Volkswagen i Seat, en aliança amb 62 empreses, han registrat el projecte «Future: Fast Forward», que busca convertir Espanya en un hub del cotxe elèctric a Europa, amb el qual opten al finançament del PERTE del vehicle de zero emissions. El projecte, presentat ahir, està integrat per un 61 % de pimes i suposa la mobilització de la major agrupació d’empreses de la història de l’automoció a l’Estat, segons va destacar ahir Seat en un comunicat.

En el cas que obtingui les ajudes a les quals aspira del Perte, la iniciativa contempla l’electrificació de les fàbriques del consorci alemany a Martorell i Navarra, la construcció d’una gigafactoria de bateries a Sagunt i la creació d’un ecosistema elèctric al costat dels socis que inclourà una cadena de valor completa de la bateria a Espanya.

L’aliança empresarial compta com a socis amb empreses nacionals i internacionals que són referents en diferents sectors com Celsa, Gestamp, Grup Sesé, Iberdrola, Lithium Iberia, Silence, i WIP, mentre que són col·laboradors CaixaBank, Eurecat, Ficosa, Itainnova i Teléfonica España. La intenció del projecte és mobilitzar fins a 7.000 milions d’euros, dels quals 3.000 milions anirien a la gigafactoria de Sagunt, segons els plans del consorci alemany.

El projecte està integrat per quatre eixos, del quals el principal és l’electrificació de les fàbriques de Seat a Martorell i Volkswagen a Pamplona, que es proposen fabricar 800.000 cotxes elèctrics a l’any a partir del 2025, 500.000 d’ells a la planta catalana. El segon és la creació de l’ecosistema de bateries per a cotxes elèctrics. El tercer pilar del pla és la localització a Espanya de components per a vehicles elèctrics, i la quarta té a veure amb la formació, la digitalització i l’economia circular. Divendres passat es va reunir a Madrid la primera assemblea general dels socis de «Future: Fast Forward», en la qual van participar representants de totes les empreses que formen part del projecte.