La solsonina Shooter Padel impulsa un pla per facturar 2 milions d’euros el 2026

L’empresa solsonina Shooter Padel, especialitzada en la fabricació de pales de pàdel personalitzades, preveu facturar dos milions d’euros en quatre anys, amb l’augment de les vendes internacionals i online. Ara l’empresa busca un partner inversor per consolidar el seu pla d’expansió internacional.

Shooter Padel, fundada el 2016, es presenta com l’única marca capaç de personalitzar la pala per a cada jugador o jugadora adapta-la en disseny. L’empresa compta amb un equip de set professionals per al disseny i la fabricació de les pales, que en preparen les variants en només quinze dies, assegura. També ofereix una prova de la pala de cinc dies, sense compromís en la compra, una garantia de quatre anys i un assessorament telefònic personalitzat en el disseny de la pala.

Segons asseguren els seus responsables, les pales de Shooter Padel estan concebudes per «evitar les lesions d’epicondilitis en un 85% de probabilitats». Es tracta de la lesió muscular més comuna en la pràctica del pàdel i també del tennis. Per evitar-la, expliquen fonts de l’empresa, cal unba bona correcció en la posició de la raqueta i educació postural del cos, però també la qualitat de la raqueta escollida.

Segons Shooter Padel, les seves raquetes són fruit d’una «aposta per productes d’alta gamma i quilòmetre zero». Una decisió que retén «trencar amb la dependència dels mercats externs, sobretot de la Xina», d’on procedeixen actualment la majoria de components de les raquetes comercials. Així, el principal material que marca la diferència de les pales de Shooter Padel és un teixit de fibra de carboni i escumes d’alta absorció en un procés laminat en resines, segons explica l’empresa.