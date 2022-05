El Grupo Volkswagen i Seat presenten aquest dijous el projecte de la seva gigafactoria de bateries que construirà durant els pròxims anys a Sagunt, València. Aquesta planta és una de les pedres angulars del projecte Future: Fast Forward, que les automobilístiques i 60 empreses espanyoles més van registrar aquesta setmana per optar a les ajudes del PERTE del vehicle elèctric i connectat i una infraestructura clau en el futur electrificat de les seves factories de Martorell i Landaben, a Navarra.

Herbert Diess, president del Grupo Volkswagen, Thomas Schmall, president del consell d’administració de Seat, i Wayne Griffiths, president de Seat i Cupra, participaran en l’esdeveniment acompanyats de Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, Pedro Sánchez, president del Govern, i Reyes Maroto, ministra d’Indústria, Comerç i Turisme. Alfonso Sancha, responsable del projecte Future: Fast Forward, i Ignacio Galán, president d’Iberdrola, també participaran en l’acte. Galán i Diess firmaran un acord estratègic de col·laboració per endinsar-se en una relació que està contribuint al desplegament d’una infraestructura de càrrega pública i ràpida per Espanya.

La planta de bateries de Sagunt suposarà una inversió del voltant de 3.000 milions d’euros i es convertirà en una de les sis que el Grupo Volkswagen vol tenir en marxa a Europa el 2030. Aquest desemborsament s’emmarca dins d’una inversió de 7.000 euros que també es destinaran a l’electrificació de les plantes de Martorell i Landaben, on el consorci alemany produirà cotxes elèctrics urbans a partir del 2025. L’inici de la producció està previst per al 2026 i la seva localització podria beneficiar no només les marques de Volkswagen, sinó també Ford.

Oportunitat per a Ford Almussafes

La planta de Ford a Almussafes, València, competirà durant els pròxims mesos amb la factoria de Ford a Saarlouis, Alemanya, per l’adjudicació de dos models elèctrics que, en cas de rebre’ls, li asseguraria la continuïtat. A l’abril, la direcció de la planta valenciana i l’empresa van firmar un nou conveni col·lectiu que regula les relacions laborals fins al 2026, amb l’objectiu que sigui la que rebi aquests models, tot i que Ford no ha confirmat res. La nova factoria de bateries de Volkswagen, que s’ubicarà a tot just 50 quilòmetres de la fàbrica d’Almussafes, podria decantar la balança cap a València i acostar l’adjudicació dels cotxes elèctrics per disposar d’una font de proveïment d’aquest component clau tan a prop.

Malgrat que no ha transcendit res en relació amb la possibilitat que Volkswagen també fabriqui bateries per a Ford i, en principi, tota la producció es destinarà a fàbriques del Grupo Volkswagen, la relació entre els dos gegants automobilístics és molt bona, col·laborant en múltiples projectes a escala global que van des de compartir plataformes fins a inversions en conducció autònoma.

Durant la seva relació, Volkswagen ha entrat en l’accionariat d’Argo AI, una empresa de tecnologia de conducció autònoma que té Ford com a accionista principal, i ha permès a la firma de l’oval utilitzar la seva plataforma MEB per a cotxes elèctrics (Volkswagen ID. 4, Cupra Born) en dos ‘crossover’ elèctrics que la marca llançarà en els pròxims tres anys i produirà a Colònia, Alemanya. En contrapartida, Volkswagen presentarà a l’estiu la nova ‘pick-up’ Amarok, basada sobre la plataforma del Ford Ranger, el dominador del segment a Europa, i es beneficiarà dels avanços realitzats per la companyia Argo AI en matèria de conducció autònoma i seguretat activa.

La decisió, al juny

Des de la direcció de Ford Europa, Stuart Rowley va advertir que «és previsible» que les dues factories s'hagin de sotmetre «a un redimensionament de la seva estructura actual» independentment de quina sigui la planta que s'emporti els elèctrics. Ford preveu que en qualsevol cas es produirà un excedent de plantilla, però en cap cas es planteja tancar la que no guanyi l'adjudicació. «Busquem futures oportunitats per a la planta que no sigui seleccionada», diu Rowley, que admet que s'haurà de fer «un esforç que inclogui múltiples parts, inclosos governs locals i nacionals». La decisió sobre la planta on es produiran els elèctrics, segons les estimacions de Rowley, podria arribar a «finals de juny».

De fet, els treballadors de Ford a Almussafes faran aquest dijous aturades de 15 minuts amb motiu de les paraules de Rowley, que anticipen retallades de plantilla, per demanar que s’evitin i que, en cas de fer-les, es busquin «totes les solucions possibles i amb caràcter voluntari». Els sindicats del Comitè d’Empresa europeu dels diferents països s’han mobilitzat conscients que «una vegada s’iniciï l’electrificació, es generarà un elevat excedent de personal» i han proposat aturades conjuntes per «alertar la direcció que abans de recórrer a la legalitat a cada país s’ha de comprometre a buscar totes les solucions possibles».